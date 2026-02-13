Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chelsea vence cómodamente a Hull City en FA Cup

Chelsea vence a Hull City en FA Cup | AP
David Torrijos Alcántara 16:18 - 13 febrero 2026
La escuadra londinense acumula ocho victorias en sus primeros 11 compromisos bajo el mando del nuevo director técnico

Liam Rosenior vivió una jornada especial en su regreso a la que fue su casa hasta hace poco tiempo. El estratega de 41 años describió como algo "increíble" volver a enfrentar al Hull City. Su equipo actual, Chelsea mostró una superioridad absoluta para ganar 0-4.

La escuadra londinense acumula ocho victorias en sus primeros 11 compromisos bajo el mando del nuevo director técnico. A pesar de realizar siete cambios en la alineación titular, el funcionamiento colectivo no sufrió alteraciones. Figuras como Cole Palmer y Enzo Fernández observaron el dominio de sus compañeros desde el banquillo.

Chelsea en partido ante Hull | AP

¿Cómo fue la victoria de Chelsea sobre Hull?

El joven Estevao desperdició una oportunidad clara al inicio del juego tras eludir al guardameta rival. La pelota terminó por encima del travesaño ante la sorpresa de los aficionados presentes en el estadio. Hull City resistió los embates iniciales, pero la posesión del balón favoreció totalmente a los visitantes.

Liam Delap también protagonizó momentos curiosos en su retorno al campo donde militó la temporada pasada. El delantero estrelló un remate en el poste tras un error en la salida del portero Phillips. La insistencia de los "Blues" obtuvo recompensa poco antes de finalizar la primera mitad del cotejo.

Pedro Neto abrió el marcador con un disparo soberbio desde 20 yardas tras una asistencia de Delap. El extremo portugués colocó el esférico en el rincón del arco para romper el cero. Fue un premio justo para el equipo que manejó los tiempos y los espacios con mucha inteligencia.

Chelsea festeja victoria | AP

En el complemento, la ventaja aumentó rápidamente gracias a un centro de Neto que sorprendió al arquero Phillips. El balón picó y pasó entre las piernas del guardameta sin que nadie lograra desviarlo. Con el dos a cero, el conjunto visitante manejó el ritmo para evitar cualquier intento de remontada.

Estevao redimió su error inicial al marcar el tercer tanto con una definición llena de calma. El brasileño definió desde los 12 pasos para sentenciar cualquier esperanza de los locales en la FA Cup. Finalmente, Neto completó su doblete tras otra gran jugada colectiva liderada por el atacante Delap.

Momentos del cotejo entre Chelsea y Hull | AP
