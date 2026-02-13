Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"

Correa buscará anotar en el Estadio Cuauhtémoc | Imago7
Ricardo Olivares 13:32 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante de los Felinos reconoció la importancia del equipo celeste pese a no tener su propio estadio

De cara al duelo vs Cruz Azul, el campeón del mundo con Argentina en 2022, Ángel Correa se mostró confundido al no saber cuál es la verdadera cancha donde la “máquina” es local en la Liga MX.

¿Cuál es el verdadero Estadio Azul?

¿El torneo pasado donde jugamos?, no era la cancha de ellos, ahora jugamos en la de Puebla, no sé cuál es la cancha de ellos. Nada, como decía antes, es un grandísimo equipo, somos conscientes y nada, a prepararlo de la mejor manera para traernos los tres puntos porque es muy importante para nosotros.
Correa vive su segundo semestre con los Tigres | Imago7

Además, dejó en claro sus impresiones sobre la liga, tras un torneo completo disputado después de perder la final ante Toluca.

“Me parece una liga muy competitiva por lo que tiene, por las distintas ciudades que tienen, alturas y campos muy complicados, además de buenos equipos. Contento por haber jugado mi primer torneo y también haber llegado a la final, que no es nada fácil.”

“Sí, sin duda que fue un golpe muy duro haber perdido la final, pero bueno, me quedo con lo positivo, que fue mi primer torneo y haber llegado a la final con este equipo, con este cuerpo técnico que me llenó de orgullo.”

El argentino no sabe si llegará a la Copa del Mundo | Imago7

¿Llegará a la Copa del Mundo?

El argentino habló sobre el próximo mundial, mencionando que se mantiene preparando para una posible convocatoria con la “albiceleste.”

“Es una realidad que queda muy poco para el Mundial. La verdad que siempre lo he dicho, soy un afortunado de haber participado en Qatar, de estar en ese plantel. Fue algo histórico, algo único.

Correa festeja junto a sus compañeros uno de sus goles como felino | Imago7

Siempre está ahí en la cabeza que uno quiere estar, pero bueno, soy consciente de que hay muchísimos jugadores, que Scaloni lo va a tener complicado, pero mi trabajo es estar siempre preparado, hacerlo bien para mi equipo que es Tigres y que sea lo que el entrenador decida, siempre que esté Messi en la cancha, siempre va a ser candidato, está claro para nosotros.”

Últimos videos
Lo Último
13:32 Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
13:18 Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
12:51 América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
12:51 LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
12:49 Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
12:49 Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte
12:47 Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato
12:43 Luka Doncic 'enseña' español a sus compañeros de los Lakers con 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny
12:31 Comité de arbitros admite error en el gol anulado a Barcelona ante Atlético de Madrid
12:06 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Atlas? EN VIVO
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
2
Futbol Jamaica presenta colección Adidas Originals en honor a Bob Marley y el reggae
3
Contra ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
4
Futbol Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras
5
Empelotados Christian Giménez deja Fox Sports y se une a un nuevo proyecto televisivo
6
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
Te recomendamos
Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
Futbol
13/02/2026
Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
Futbol
13/02/2026
Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
Futbol
13/02/2026
América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
Basquetbol
13/02/2026
LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
Contra
13/02/2026
Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte
Contra
13/02/2026
Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte