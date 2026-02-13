Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"

De cara al duelo vs Cruz Azul, el campeón del mundo con Argentina en 2022, Ángel Correa se mostró confundido al no saber cuál es la verdadera cancha donde la “máquina” es local en la Liga MX.

¿Cuál es el verdadero Estadio Azul?

¿El torneo pasado donde jugamos?, no era la cancha de ellos, ahora jugamos en la de Puebla, no sé cuál es la cancha de ellos. Nada, como decía antes, es un grandísimo equipo, somos conscientes y nada, a prepararlo de la mejor manera para traernos los tres puntos porque es muy importante para nosotros.

Correa vive su segundo semestre con los Tigres | Imago7

Además, dejó en claro sus impresiones sobre la liga, tras un torneo completo disputado después de perder la final ante Toluca.

“Me parece una liga muy competitiva por lo que tiene, por las distintas ciudades que tienen, alturas y campos muy complicados, además de buenos equipos. Contento por haber jugado mi primer torneo y también haber llegado a la final, que no es nada fácil.”

“Sí, sin duda que fue un golpe muy duro haber perdido la final, pero bueno, me quedo con lo positivo, que fue mi primer torneo y haber llegado a la final con este equipo, con este cuerpo técnico que me llenó de orgullo.”

El argentino no sabe si llegará a la Copa del Mundo | Imago7

¿Llegará a la Copa del Mundo?

El argentino habló sobre el próximo mundial, mencionando que se mantiene preparando para una posible convocatoria con la “albiceleste.”

“Es una realidad que queda muy poco para el Mundial. La verdad que siempre lo he dicho, soy un afortunado de haber participado en Qatar, de estar en ese plantel. Fue algo histórico, algo único.

Correa festeja junto a sus compañeros uno de sus goles como felino | Imago7