Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 9 del Clausura 2026?

Han transcurrido ya ocho jornadas de la Liga MX Femenil; sin embargo, no se han jugado todos los partidos, ya que Tigres decidió posponer su duelo ante Puebla en la Fecha 2. Ahora, para el fin de semana del amor y la amistad, el torneo trae una cartelera bastante atractiva para los aficionados.

Esta jornada se jugará de sábado a lunes, permitiéndole a los partidos importantes del fin de semana tener un horario más accesible para que los seguidores de la Liga MX en cualquiera de sus presentaciones no tengan mayor problema.

Irene Guerrero festejando un gol ante Cruz Azul | Imago7

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 9?

Los primeros tres partidos de la fecha se jugarán el sábado 14 de febrero, abriendo con las Bravas de Juárez recibiendo a Pumas que viene de vencer a Chivas; Necaxa también recibirá, pero lo hará para enfrentarse a uno de los equipos que menos puntos ha sumado en el certamen: Santos Laguna.

El último duelo de la jornada sabatina enfrentará a Tijuana ante Cruz Azul en el Estadio Caliente. Para el sábado, solamente se tiene un partido programado, pero no es cualquiera, ya que en el Estadio Ciudad de los Deportes por la noche, América recibirá a Rayadas de Monterrey, significando el duelo entre los dos mejores clasificados en la tabla.

El lunes 16 de febrero se cierra la jornada con una carga importante de duelos: Primero con León recibiendo a Puebla en el Nou Camp, una hora después Toluca recibe a las Tuzas en el Nemesio Diez, otra hora más tarde y al mismo tiempo, Chivas recibe a Atlas en el Clásico Tapatío, mientras que Atlético San Luis y Querétaro se verán las caras en el Clásico de la 57.

Chivas viene de perder el CDMX ante Pumas | Imago7

La jornada cierra con las Cañoneras de Mazatlán midiéndose en El Encanto a Tigres, quienes no han tenido una campaña tan destacada, además de que vienen de perder ante Bravas; sin embargo, aún tienen el duelo pendiente ante las 'enfranjadas'.

¿Dónde ver la Fecha 9 de la Femenil?

Sábado 14 de febrero

Juárez vs Pumas | 1:00 PM | Fox One, Tubi

Necaxa vs Santos Laguna | 7:00 PM | YouTube, ViX

Tijuana vs Cruz Azul | 9:06 PM | Fox One, Tubi

Domingo 15 de febrero

América vs Rayadas | 7:05 PM | Canal Nu9ve, YouTube, ViX

Lunes 16 de febrero

León vs Puebla | 5:00 PM | Fox One, Tubi

Toluca vs Pachuca | 6:00 PM | YouTube, ViX

Atlético San Luis vs Querétaro | 7:00 PM | ESPN

Chivas vs Atlas | 7:00 PM | Amazon Prime Video, Fox One, Tubi

Mazatlán vs Tigres | 9:10 PM | Fox One, Tubi