Futbol

Rayadas se afianza en la cima del Clausura 2026 con una victoria contundente sobre Toluca

Rayadas marcó el primer gol ante Toluca | MEXSPORT
Rayadas marcó el primer gol ante Toluca | MEXSPORT
Rafael Trujillo 23:08 - 09 febrero 2026
Monterrey consiguió el triunfo en casa con dos verdaderos golazos

Las Rayadas de Monterrey continúan su paso arrollador en el Clausura 2026 y mantuvieron su condición de invictas al derrotar 2-0 a Toluca Femenil. Con este resultado en la Jornada 8 de la Liga Mx Femenil, el equipo regiomontano se consolida como líder absoluto del torneo con 22 puntos.

La hegemonía de Monterrey sobre las Diablas Rojas en el Estadio BBVA sigue intacta. Desde la primera visita de Toluca en 2019, el equipo mexiquense no ha logrado sumar una victoria en tierras regiomontanas, una racha que se extendió este lunes 9 de febrero.

Rayadas y Toluca se enfrentan en el BBVA | IMAGO7
Rayadas y Toluca se enfrentan en el BBVA | IMAGO7

Dos golazos sentencian el partido

El dominio local se hizo sentir desde los primeros minutos. Al minuto 22, una combinación entre Daniela Monroy y la sudafricana Jermaine Seoposenwe generó la primera gran oportunidad, pero la portera visitante, Valeria Martínez, detuvo el disparo.

La resistencia de Toluca se rompió al minuto 32. En una jugada de gran manufactura, Diana García cedió el balón de espaldas a la colombiana Marcela Restrepo, quien desde fuera del área conectó un potente derechazo que se incrustó en la red, imposible para la guardameta.

Restrepo marcó un golazo para Rayadas | MEXSPORT
Restrepo marcó un golazo para Rayadas | MEXSPORT

A pesar de los intentos de las Diablas por reaccionar, con un cabezazo de Eugénie Le Sommer que pasó cerca del arco defendido por Paola Manrique, el marcador no se movió en el resto de la primera mitad.

Para el complemento, la estratega Amandine Miquel movió sus piezas, dando ingreso a la joven Alice Soto por Christina Burkenroad. La apuesta táctica rindió frutos en el tiempo de compensación.

Cuando el partido agonizaba, Soto, de apenas 19 años, tomó el balón en tres cuartos de cancha, realizó un recorte y sacó un espectacular disparo de derecha que se coló en el ángulo superior izquierdo, sellando el 2-0 definitivo con un gol de antología.

Monterrey se llevó la victoria ante Toluca | MEXSPORT
Monterrey se llevó la victoria ante Toluca | MEXSPORT

Próximo reto, un duelo por la cima

Con esta victoria, Rayadas no solo le propinó a Toluca su segunda derrota del certamen, sino que también se prepara para un enfrentamiento crucial. El próximo domingo 15 de febrero, visitarán al América en la capital, en un partido que podría definir el liderato de la Liga MX Femenil.

Futbol
09/02/2026
Rayadas se afianza en la cima del Clausura 2026 con una victoria contundente sobre Toluca