Bad Bunny, un conejo que ya ha conquistado dos deportes en USA: WWE y la NFL

No fue del agrado de todos, pero sí dejó una huella para las siguientes ediciones; el show de Bad Bunny en el Half Time del Super Bowl ha estado en boca de todo el mundo y en millones de cuentas en redes sociales que han hablado al respecto, convirtiéndolo en el espectáculo más visto en la historia de los Super Tazones.

Pero esta no es la primera vez en la que Benito ha estado presente dentro de un foco de atención masivo, casualmente en un escenario estadounidense que lo ha catapultado a que más gente lo conozca.

Bad Bunny encantó al mundo con su show dedicado a los latinos | AP

¿Qué otro 'escenario' ha conquistado el Conejo?

La música no es el único gusto en la vida de Benito, pues a lo largo de su carrera también ha agregado referencias a WWE y algunas de sus superestrellas. Tanto ha sido el cariño demostrado que la misma empresa lo ha invitado a colaborar.

Una de sus primeras apariciones fue en Royal Rumble de 2021, cuando interpretó su tema Booker T con el luchador del mismo nombre en la rampa de entrada; posteriormente, fue parte de la Batalla Real y comenzó una rivalidad con The Miz y John Morrison, la cual terminó en WrestleMania 37 haciendo equipo junto a Damian Priest.

Bad Bunny golpeando a John Morrison | wwe.com

En 2022 también participó como miembro de la Batalla Real, ingresando con el número 27 y siendo eliminado por Brock Lesnar, quien al final del combate se convirtió en el ganador para retar a Roman Reigns en una lucha que unificó campeonatos.

"Puerto Rico está bien cabr*n"

Si algo ha caracterizado a las participaciones de Bad Bunny en el plano internacional es la intención de siempre mostrar a Puerto Rico; uno de esos ejemplos es el año 2023, cuando el evento de WWE, Backlash tuvo sede en dicho país, con Benito protagonizando una lucha bastante intensa.

El combate del que fue parte contó con reglas callejeras, en donde enfrentó a quien fuera su compañero de victoria en WrestleMania, Damian Priest. Cabe resaltar que en esa lucha, algunos de los elementos latinos más importantes tuvieron apariciones importantes, tales como Carlito o Savio Vega.

Match card oficial de Backlash Puerto Rico | wwe.com