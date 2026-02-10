Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Bad Bunny, un conejo que ya ha conquistado dos deportes en USA: WWE y la NFL

Bad Bunny en una lucha dentro de Puerto Rico | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 00:10 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El show del Medio Tiempo ya le ha dado la vuelta entera al mundo, pero no es la primera vez que el Conejo Malo se apodera de un escenario tan grande

No fue del agrado de todos, pero sí dejó una huella para las siguientes ediciones; el show de Bad Bunny en el Half Time del Super Bowl ha estado en boca de todo el mundo y en millones de cuentas en redes sociales que han hablado al respecto, convirtiéndolo en el espectáculo más visto en la historia de los Super Tazones.

Pero esta no es la primera vez en la que Benito ha estado presente dentro de un foco de atención masivo, casualmente en un escenario estadounidense que lo ha catapultado a que más gente lo conozca.

Bad Bunny encantó al mundo con su show dedicado a los latinos | AP

¿Qué otro 'escenario' ha conquistado el Conejo?

La música no es el único gusto en la vida de Benito, pues a lo largo de su carrera también ha agregado referencias a WWE y algunas de sus superestrellas. Tanto ha sido el cariño demostrado que la misma empresa lo ha invitado a colaborar.

Una de sus primeras apariciones fue en Royal Rumble de 2021, cuando interpretó su tema Booker T con el luchador del mismo nombre en la rampa de entrada; posteriormente, fue parte de la Batalla Real y comenzó una rivalidad con The Miz y John Morrison, la cual terminó en WrestleMania 37 haciendo equipo junto a Damian Priest.

Bad Bunny golpeando a John Morrison | wwe.com

En 2022 también participó como miembro de la Batalla Real, ingresando con el número 27 y siendo eliminado por Brock Lesnar, quien al final del combate se convirtió en el ganador para retar a Roman Reigns en una lucha que unificó campeonatos.

"Puerto Rico está bien cabr*n"

Si algo ha caracterizado a las participaciones de Bad Bunny en el plano internacional es la intención de siempre mostrar a Puerto Rico; uno de esos ejemplos es el año 2023, cuando el evento de WWE, Backlash tuvo sede en dicho país, con Benito protagonizando una lucha bastante intensa.

El combate del que fue parte contó con reglas callejeras, en donde enfrentó a quien fuera su compañero de victoria en WrestleMania, Damian Priest. Cabe resaltar que en esa lucha, algunos de los elementos latinos más importantes tuvieron apariciones importantes, tales como Carlito o Savio Vega.

Match card oficial de Backlash Puerto Rico | wwe.com

Por si fuera poco, fue en el Medio Tiempo del Super Bowl LX en donde Bad Bunny vuelve a demostrar que se siente orgulloso de sus orígenes, manteniendo la bandera latina y por supuesto de Puerto Rico bien en alto, conquistando tanto WWE como la NFL.

Últimos videos
Lo Último
00:10 Bad Bunny, un conejo que ya ha conquistado dos deportes en USA: WWE y la NFL
00:08 Portada RÉCORD 10 de febrero de 2026
23:57 Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders
23:26 Efraín Juárez pone fin a los rumores de su salida de Pumas
23:12 ¿Regresa a México? Jonathan 'Cabecita' Rodríguez ha dejado de ser jugador de Portland Timbers
23:08 Rayadas se afianza en la cima del Clausura 2026 con una victoria contundente sobre Toluca
22:49 Vacuna contra el sarampión: estos son los síntomas secundarios que pueden presentarse
21:47 El nombre de Franck Ribéry aparece en los documentos desclasificados del caso Epstein
21:46 ¡Cada vez más cerca! Cruz Azul y Tigres cierran acuerdo por el traspaso de Nico Ibañez
21:17 Pumas Femenil venció a Chivas de la mano de un auténtico golazo de Montserrat Hernández
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
Bad Bunny, un conejo que ya ha conquistado dos deportes en USA: WWE y la NFL
Lucha
10/02/2026
Bad Bunny, un conejo que ya ha conquistado dos deportes en USA: WWE y la NFL
Portada RÉCORD 10 de febrero de 2026
Portada del día
10/02/2026
Portada RÉCORD 10 de febrero de 2026
Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders
NFL
09/02/2026
Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders
Efraín Juárez pone fin a los rumores de su salida de Pumas
Futbol
09/02/2026
Efraín Juárez pone fin a los rumores de su salida de Pumas
¿Regresa a México? Jonathan 'Cabecita' Rodríguez ha dejado de ser jugador de Portland Timbers
Futbol
09/02/2026
¿Regresa a México? Jonathan 'Cabecita' Rodríguez ha dejado de ser jugador de Portland Timbers
Rayadas marcó el primer gol ante Toluca | MEXSPORT
Futbol
09/02/2026
Rayadas se afianza en la cima del Clausura 2026 con una victoria contundente sobre Toluca