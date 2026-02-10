Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:22 - 09 febrero 2026
En semanas recientes se ha especulado mucho sobre la ausencia del narrador en las recientes transmisiones de la televisora

¿Vienen cambios en TV Azteca? El mundo de los medios de comunicación ha enfrentado una serie de cambios constantes en años recientes. Recortes, compras de cadenas, y más situaciones han reajustado el ecosistema de la prensa en México, con varios movimientos trascendentales en los medios deportivos.

En ese contexto, en días recientes se especuló mucho sobre la posible marcha de Christian Martinoli de la televisora de Ajusco. El narrador, quien ha formado una gran dupla a lado de Luis García y que tiene un estilo inconfundible, se ausentó en las más recientes transmisiones de la cadena y por ello comenzaron los rumores.

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca | IMAGO7

¿Qué se sabe de las ausencias de Christian Martinoli?

Sin embargo, toda esa especulación no está fundamentada. Durante la más reciente emisión del programa de Los Infiltrados de RÉCORD, Carlos Ponce de León aseguró que es mentira que Martinoli tenga en mente marcharse de TV Azteca. "A a propósito de lo de Cristian Martinoli, otra vez hay una serie de especulaciones allá afuera que si tiene que ver con una renovación de contrato con Azteca, que si se va a ir, etcétera".

"Así de simple y no, Cristian Martinolli se descompensó ese día. Incluso fue, terminó yendo al doctor para poder revisarse.Es por eso que no estuvo en la transmisión del Toluca Cruz Azul, donde sí estaba anunciado. Y por eso no estuvo", señaló Ponce de León, quien aprovechó para desearle una buena recuperación al narrador.

Martinoli y el Azteca Team | MEXSPORT

¿Qué partidos se perdió Martinolli?

El encuentro de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX entre Toluca y Cruz Azul fue el último que no contó con Martinoli, lo que llamó la atención pues él es aficionado de los Diablos Rojos. Previo a dicho juego, tampoco estuvo en el arranque de la jornada, en el Mazatlán vs Chivas del Viernes Botanero.

Mientras que un par de semanas antes se perdió la transmisión del partido amistoso de la Selección Mexicana contra su similar de Bolivia. En aquella ocasión, fue el propio Martinoli quien posteriormente compartió que se enfermó del estómago y por eso no pudo estar en la narración del Tri. No obstante, sobre lo ocurrido el fin de semana pasado no ha dado declaraciones.

Martinoli en narración | IMAGO7
