Liga MX: ¿A qué hora cierran los registros para el Clausura 2026?

Las manecillas avanzan lentamente y los clubes aprietan el paso para concluir las últimas negociaciones. Este lunes 9 de febrero es el último día que tienen los equipos de la Liga MX para registrar nuevos jugadores de cara al Clausura 2026.

Equipos como Cruz Azul y América quieren realizar todavía un par de contrataciones más, pero tienen el tiempo en contra para llegar a un acuerdo con los jugadores y representantes. Y aunque el periodo de registros abrió desde hace un par de meses, ya solo les quedan pocas horas para cerrar los fichajes, de lo contrario será un mercado de invierno fallido.

Jugadores de Cruz Azul en lamento durante el partido contra Toluca en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Cuándo cierra el periodo de fichajes de la Liga MX?

Según informó Carlos Ponce de León, los registros con la FIFA cierran a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, la Liga MX tomó la decisión de extender el periodo y así darle la oportunidad a los clubes de que sigan con las negociaciones a lo largo de todo el día.

Nico Ibáñez en el partido contra Toluca en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Los registros de FIFA normalmente cierran 19h, pero Liga MX decidió aceptar los últimos registros hoy hasta las 23:59 de CDMX", escribió la fuente mencionada. Por lo que los equipos tienen poco menos de cuatro horas (desde la publicación de esta nota) para cerrar sus últimas contrataciones.

Los registros de FIFA normalmente cierran 19h, pero Liga MX decidió aceptar los últimos registros hoy hasta las 23:59 de CDMX. @record_mexico — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) February 10, 2026

¿Qué equipos todavía faltan por cerrar fichajes?

Como se mencionó anteriormente, Cruz Azul y América acaparan reflectores en el mercado de fichajes. En el caso de la Máquina, busca un centro delantero y todo apunta a que Nicolás Ibáñez, hasta ahora con Tigres, es el elegido.

No obstante, la contratación todavía no se confirma a pesar de que ya no entrenó con los felinos este día. Lo último que se supo es que se trasladó al aeropuerto de Nuevo León, a la espera de que las negociaciones finalicen de forma favorable para viajar a Ciudad de México.

¿VIAJARÁ O NO? 👀🚨



Queda poco tiempo para el cierre de fichajes, y el jugador está en la espera de qué se cierre la negociación con Cruz azul para hacer nuevo jugador de la máquina. 😱⏳

🎥: @RickyOlivaresV pic.twitter.com/hTD6TmhYCs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 10, 2026

En cuanto a las Águilas, lo último que se supo fue que estaban esperando a Vinicius Lima, por quien negociaron un préstamo con Fluminense. Además, este lunes trascendió que las negociaciones por Gabriel Fuentes no progresaron, por lo que el colombiano no llegará a Coapa.

Vinicius Lima está cerca de llegar a América | AP