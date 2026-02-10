Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Memo Ríos critica show de Bad Bunny en el Super Bowl y desata polémica en redes

El comediante mexicano Memo Ríos lanzó duras críticas contra el espectáculo del Super Bowl 2026./ FB: Memo Ríos
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:26 - 09 febrero 2026
El comediante mexicano Memo Ríos arremetió contra el show de medio tiempo del Conejo Malo

La presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl no pasó desapercibida y generó una intensa conversación tanto entre fanáticos como entre figuras del espectáculo. Entre las reacciones más severas destacó la del actor y comediante Memo Ríos, quien publicó un extenso mensaje con duras críticas hacia el cantante puertorriqueño.

El show de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny generó opiniones divididas dentro y fuera del mundo del espectáculo./ AP

Desde el inicio de su texto, Ríos dejó clara su postura al cuestionar directamente las capacidades artísticas del intérprete.

“Ni voz ni artista, el ‘Conejo Malo’, solo es un portador de mensajes Hispanoamericanos”, escribió, al compartir su percepción sobre lo que presenció durante la transmisión del evento.

El comediante también expresó su desconcierto por la actuación, al afirmar:

“Lo que vi en el Super Bowl fue algo fuera de lo normal… el ‘Conejo Malo’ sabe predicar, lo que no sabe es cantar”
El comediante mexicano Memo Ríos lanzó duras críticas contra el espectáculo del Super Bowl 2026./ FB: Memo Ríos

Uno de los fragmentos más polémicos de su crítica fue cuando recurrió al sarcasmo para describir la voz del cantante.

“Su garganta emite solo cacofonías, su voz es idéntica a cuando mis tripas con agruras suenan en la taza del baño algunos días”, afirmó.

Ríos insistió en que el éxito de Bad Bunny no está ligado a su música, sino al mensaje social que transmite.

“No tienes voz, pero los sordos te siguen y son millones, son adoradores de tus mensajes de unión entre los países hispanos”, escribió.

Sobre la producción del espectáculo, el comediante consideró que los elementos visuales buscaron compensar la falta de talento musical.

“Distrayendo al público con escenografías, bailarinas, palmeras, puestos de garnachas y demás, compensarían el nulo talento y la ausencia del arte del ‘Conejo Malo’”,
El show de Bad Bunny se convirtió en uno de los más comentados y polarizados en la historia del Super Bowl./ AP

El comediante cerró su mensaje con una crítica a la industria musical y a los premios, al señalar que actualmente se prioriza la popularidad sobre la calidad artística. Para él, el momento más emocionante del show fue su final:

“Cuando terminó este medio tiempo bizarro y espeluznante. Aplausos”.
El comediante mexicano Memo Ríos lanzó duras críticas contra el espectáculo del Super Bowl 2026./ FB: Memo Ríos
