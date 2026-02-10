Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Álvaro Fidalgo reitera su ilusión por llegar a la Selección Mexicana

Fidalgo quiere ser parte de la Selección Mexicana | GROSBY

Rafael Trujillo 20:09 - 09 febrero 2026
El naturalizado mexicano aseguró que los mexicanos han mostrado su apoyo por el equipo verdiblanco

Álvaro Fidalgo debutó oficialmente con Betis y tras sólo un par de días en España, el volante ya vio su primera titularidad. Ahora el ex de América buscará afianzarse en el equipo con miras a no sólo ser figura con los sevillanos, sino que también para mantenerse en la mira de la Selección Mexicana.

Este año, Fidalgo cumplió con los requisitos de la FIFA para poder tener la doble nacionalidad y tras un trámite de la Federación Mexicana, ya es elegible para representar a la Selección Mexicana. Ante esta situación, el futbolista ha comentado en múltiples ocasiones que le ilusiona llegar al Tricolor.

Álvaro Fidalgo ante el Atleti l X:RealBetis

Apunta a ser convocado

De acuerdo con información de RÉCORD, Javier Aguirre se pondrá en contacto con Fidalgo para hacerle saber que será seleccionado para los partidos de la Fecha FIFA de marzo en el que México se medirá a Portugal y Bélgica, marcando este como su inicio en la Selección.

Tras conseguir su doble nacionalidad, el canterano del Real Madrid ha revelado que es una posibilidad el poder representar al Tri. Ahora, tras ver su primera titularidad con Betis, reiteró que es una ilusión el poder llegar a ser convocado.

Rota Fidalgo Selección
Fidalgo jugará con Selección Mexicana | RÉCORD

"Muy ilusionado por eso. Al final bueno estos cinco años en México me cambió mucho la vida, ahora también soy mexicano, toda la doble nacionalidad español-mexicana, muy orgulloso", comentó el volante.

Agradeció el apoyo tras su traspaso al Betis

El exjugador del América también habló sobre su nueva etapa en el futbol español. Fidalgo reconoció que ha visto el crecimiento de la afición mexicana a favor del Betis y espera que, de su mano, el equipo crezca su afición en tierra azteca.

"Todos los mexicanos van a seguir al Betis y la liga también, los traigo los traigo conmigo así que nada muy feliz por la historia, seguro que también están muy felices junto con la afición bética así que nada muy muy contento, no te puedo decir más, muchas gracias", comentó para los medios.
Álvaro Fidalgo en su presentación con Betis | X:@ RealBetis
