¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros

A pesar de la llegada de Raphael Veiga, America no ha tenido un gran mercado de fichajes, pues no ha podido concretar más llegadas y, por el contrario, ha contado con varias salidas como la de Álvaro Fidalgo, quien se fue al futbol de España con el Real Betis.

Aunque las bajas han sido más cargadas en el ataque, las Águilas están a punto de cerrar a quien complementaría las laterales del cuadro de André Jardine, todo esto a tan solo unas cuantas horas de que se cierre el marcado de fichajes.

El plantel de las Águilas aún no está completo | Imago7

Con garra charrúa

América buscaba en días recientes la llegada de Gabriel Fuentes; sin embargo, con el paso de los días se ha ido diluyendo la posibilidad de que dicho jugador llegue a Coapa; es por ello que el objetivo cambió de inmediato antes de que se cierren los registros de la Liga MX.

Con información de Julio Ibáñez, el equipo azulcrema está a solo detalles de hacer oficial la llegada de Thiago Espinosa, actual jugador de Racing Club de Montevideo, quien además se convertiría en el último jugador en ser registrado con el equipo.

Nuevo fichaje de las Águilas | IG: @thiagoo_814

Espinosa actualmente cuenta con 21 años de edad, y con información de Transfermarkt, el valor actual de este futbolista está tasado en 1.20 millones de euros. Se desempeña como lateral izquierdo, además de que a lo largo de su carrera, incluyendo su paso por la Sub-19 de Peñarol ha anotado un total de cinco goles.

¿Le dará tiempo a las Águilas?

Aunque el cierre de registros en Liga MX se tenía pensado para este lunes 9 de febrero a las 7:00 PM, información de Carlos Ponce de León para Diario RÉCORD ha indicado que esto cambió, dándole una nueva oportunidad a las Águilas para poder oficializar la llegada del uruguayo.

No es mucha la diferencia, pero los directivos del futbol mexicano han alargado hasta el último minuto del mismo lunes la oportunidad de agregar un fichaje más para todos los equipos del circuito.