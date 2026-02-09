Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Telemundo lanza spot rumbo al Mundial 2026 junto a Owen Wilson

Ramiro Pérez Vásquez 08:49 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En el comercial resalta la presencia de Sofía Vergara

Telemundo dio un paso firme en su estrategia rumbo al Mundial de la FIFA 2026 con el lanzamiento de un spot promocional protagonizado por el actor estadounidense Owen Wilson, una figura reconocida a nivel global aportando carisma y cercanía a la campaña de la cadena, junto a Sofia Vergara y Luis Omar Tapia.

Luis Omar tapia y Owen Wilson l X:LuisOmarTapia

El anuncio forma parte del arranque oficial de Telemundo como casa del torneo en español en Estados Unidos, anticipando la magnitud del evento que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La narrativa busca conectar tanto con fanáticos históricos del deporte como con nuevas audiencias, reforzando la idea de que el Mundial 2026 será una experiencia cultural y social que va más allá de los partidos.

Con esta producción, Telemundo apuesta por una narrativa accesible y aspiracional, apoyándose en una celebridad que, sin ser una figura del futbol, representa curiosidad, entusiasmo y una mirada fresca hacia el torneo. La presencia de Owen Wilson funciona como puente entre el entretenimiento y el deporte, dos territorios donde la cadena ha sabido posicionarse con fuerza.

Owen Wilson se une a Telemundo para el Mundial 2026 l X:LuisOmarTapia

Un estilo diferente

El lanzamiento del spot también subraya la intención de Telemundo de diferenciar su cobertura mediante contenidos creativos y de alto impacto. Desde transmisiones multiplataforma hasta campañas publicitarias de gran escala, la televisora busca consolidar una experiencia integral que acompañe al público durante todo el ciclo mundialista.

Además, el anuncio refuerza el mensaje de inclusión y diversidad que ha caracterizado a la señal en eventos deportivos recientes. Al tratarse del primer Mundial con 48 selecciones y con tres países anfitriones, Telemundo enfatiza el carácter histórico de la edición 2026 y su compromiso por reflejar la pluralidad de culturas y voces que convergerán en el torneo.

En términos de producción, el spot destaca por su ritmo ágil, un guion ligero y una estética cuidada, pensada para circular tanto en televisión como en plataformas digitales y redes sociales. Esta estrategia responde al consumo actual de contenidos, donde el alcance y la conversación en línea son tan relevantes como la transmisión tradicional.

Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7

¿El gancho de Telemundo?

La elección de Owen Wilson también apunta a captar audiencias más amplias, incluyendo a espectadores que quizá no siguen el fútbol de manera constante, pero que se sienten atraídos por figuras del cine y el entretenimiento. De esta forma, Telemundo amplía el espectro de interés alrededor del Mundial desde una etapa temprana.

Con este primer adelanto, Telemundo marca el inicio de un camino que se extenderá durante los próximos meses, en el que la cadena buscará posicionarse como referente absoluto del Mundial 2026 en español. El spot con Owen Wilson no solo anuncia un evento deportivo, sino que establece el tono de una cobertura que promete ser ambiciosa, cercana y profundamente conectada con su audiencia.

Últimos videos
Lo Último
09:33 ¿Quién es la famosa Reina del Carnaval 2026 que se llevó las miradas en el Mazatlán vs Chivas?
09:28 Sheinbaum respalda mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX
09:14 Elijah Arroyo: El mexicano que conquistó el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks
08:59 COLOR SUPER BOWL LX | Paliza De Seattle Y El Show Histórico De Bad Bunny
08:56 El apunte del director: Chivas revivió un Clásico que era de América
08:49 Telemundo lanza spot rumbo al Mundial 2026 junto a Owen Wilson
08:45 Bad Bunny se vuelve “electricista” de la CFE tras el Super Bowl LX
08:10 Faitelson lanza picante mensaje al América previo al Clásico Nacional
08:08 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
08:00 Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
¿Quién es la famosa Reina del Carnaval 2026 que se llevó las miradas en el Mazatlán vs Chivas?
Empelotados
09/02/2026
¿Quién es la famosa Reina del Carnaval 2026 que se llevó las miradas en el Mazatlán vs Chivas?
Sheinbaum respalda mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Contra
09/02/2026
Sheinbaum respalda mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Elijah Arroyo: El mexicano que conquistó el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks
NFL
09/02/2026
Elijah Arroyo: El mexicano que conquistó el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks
COLOR SUPER BOWL LX | Paliza De Seattle Y El Show Histórico De Bad Bunny
Videos
09/02/2026
COLOR SUPER BOWL LX | Paliza De Seattle Y El Show Histórico De Bad Bunny
El apunte del director: Chivas revivió un Clásico que era de América
Opinión
09/02/2026
El apunte del director: Chivas revivió un Clásico que era de América
Telemundo lanza spot rumbo al Mundial 2026 junto a Owen Wilson
Empelotados
09/02/2026
Telemundo lanza spot rumbo al Mundial 2026 junto a Owen Wilson