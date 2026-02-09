El apunte del director: Chivas revivió un Clásico que era de América

Y no porque lo ganaran las Águilas con frecuencia recientemente, aunque sí tienen más resultados positivos en el último lustro, sino porque el Guadalajara se había acostumbrado ya a ser víctima en estas instancias. No más. Su paso perfecto en este Clausura, más el proyecto deportivo que han establecido con éxito, recuperó su lugar en el Clásico Nacional, que tiene lugar este fin de semana.

La idea de Gabriel Milito al fin creó identidad y halló resultados, sumada a la visión de talento de Javier Mier y a la capacidad para traerlo a las filas rojiblancas de Alejandro Manzo, un triunvirato en el que muchos no confiamos, pero Amaury Vergara sí. Es cierto, no han conquistado aún el título, es cierto, le han ganado a la pedacera de Liga MX, pero ese es el camino. Para muestra, está este el Clásico.

NUEVAS ÁGUILAS DE JARDINE, EL RESPONSABLE

Qué clase de mercado de transferencias está por cerrar América, el mismo equipo y directiva a los que acusaron que se habían ‘acabado en Coapa’, incluso desde una gran parte del exigente americanismo. Se fueron Fidalgo, El Búfalo, Maxi y hasta Lichnovsky. Llegó Dourado, ahora Raphael Veiga, viene Vinicius Lima y un lateral izquierdo. Recuperaron gol y están en zona de Liguilla. Falta el golpe final de convencimiento: frenar la racha de estas Chivas.

Y ahora sí, es un periodo de influencia plena de Jardine en el armado. Ahora sí, la exigencia para convencer y dar resultados con títulos la tiene el entrenador brasileño. ¿Responderá con saldo positivo? Apuesto a que sí.

LOS FICHAJES QUE FALTAN

El cierre de registros del Clausura 26 es hoy a las 19:00 horas. Hasta Chivas alcanzó a fichar, con la llegada del extremo Jonathan Pérez, procedente de Nashville, después de despuntar con el Galaxy. América busca el suyo con este lateral zurdo, que pinta para ser el colombiano Gabriel Fuentes, congelado en el Fluminenses desde noviembre pasado. No, no llega un delantero.

Los que están sobre la hora son los de Cruz Azul, que después que el San Luis no dobló las manos por Joao Pedro, La Máquina volteó a Tigres para recibir a Nicolás Ibáñez. Atlas anda por las mismas, compras de pánico con Agustín Rodríguez que apenas llegó de Uruguay; ya desveló Cocca, con un dardo durísimo a la directiva que está vendiendo al equipo, los problemas de los rojinegros. Algo similar pasa con Mazatlán, que quería refuerzos por tres meses antes de desaparecer.