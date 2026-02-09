Sheinbaum respalda mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX también llegó a la mañanera de este lunes 9 de enero, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó el mensaje de unidad y amor que lanzó el Conejo Malo desde el escenario más importante para los estadounidenses.

Bad Bunny se robó los reflectores con su show de medio tiempo en el SB LX/AP

Sheinbaum opina sobre el Half Time Show de Bad Bunny

Los reporteros que acudieron a Palacio Nacional no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle a la mandataria su opinión sobre el Half Time Show de Bad Bunny, el cual destacó por cantar completamente en español, mostrar referencias a Latinoamérica y cerrar con un mensaje de unión continental: “Juntos somos América”.

¿Qué les pareció a ustedes?, muy interesante que haya cantado en español, en el Super Bowl, y que el mensaje sea de unión en América, del continente americano, porque menciona al final de la canción a todos los países, incluidos Estados Unidos y Canadá; entonces está hablando del continente americano”, comentó Sheinbaum Pardo.

#MañaneraPresidenta | MENSAJE DE AMOR Y UNIÓN SUPER BOWL



Claudia Sheinbaum afirmó que “el mejor antídoto contra el odio es el amor”, al reaccionar al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.



Destacó que el artista cantara en español en un escenario global y… pic.twitter.com/PLgazD6MXK — Juncal Solano (@juncalssolano) February 9, 2026

“El mejor antídoto contra el odio es el amor”

La presidenta también subrayó el mensaje de amor presente en todo el espectáculo, el cual —dijo— contrasta con las acciones de odio y discriminación que enfrenta la comunidad latina en Estados Unidos, muchas veces perseguida por agentes del ICE con fines de deportación.

Muy interesante (el show de Bad Bunny), y muchos símbolos en efecto, y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, agregó.

Bad Bunny lanzó un mensaje de amor en medio de tanto odio hacia los latinos/AP

Contraste con la postura de Donald Trump

La opinión de Claudia Sheinbaum contrasta notablemente con lo publicado en redes sociales por su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó el show de medio tiempo de Bad Bunny como “un desastre” y una “afrenta” a la cultura estadounidense.

A diferencia de Sheinbaum, Donald Trump calificó como un "desastre" el show del Conejo Malo/AP

No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo.