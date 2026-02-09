Cubrebocas obligatorio en escuelas del Edomex por brote de sarampión

Mucha atención. Desde este lunes , el uso de cubrebocas es obligatorio en las escuelas del Estado de México , debido al brote de sarampión que afecta al país y que se ha agudizado en la entidad mexiquense , donde se reportan 29 casos confirmados .

Cubrebocas obligatorio en escuelas del Edomex

La medida fue dada a conocer a través de una publicación en redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de México, difundida el domingo 8 de febrero, en la que se emitieron recomendaciones para establecer filtros sanitarios en todos los planteles educativos.



El objetivo es la detección oportuna de casos de sarampión, así como reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, docentes y personal escolar.