Cubrebocas obligatorio en escuelas del Edomex por brote de sarampión
Mucha atención. Desde este lunes, el uso de cubrebocas es obligatorio en las escuelas del Estado de México, debido al brote de sarampión que afecta al país y que se ha agudizado en la entidad mexiquense, donde se reportan 29 casos confirmados.
La medida fue dada a conocer a través de una publicación en redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de México, difundida el domingo 8 de febrero, en la que se emitieron recomendaciones para establecer filtros sanitarios en todos los planteles educativos.
El objetivo es la detección oportuna de casos de sarampión, así como reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, docentes y personal escolar.
Considerando que el riesgo de transmisión de sarampión y otras enfermedades respiratorias en entornos escolares, la necesidad de proteger la salud de estudiantes, personal docente y familias, y las recomendaciones nacionales e internacionales para la detección temprana y mitigación en instituciones educativas, esta secretaría recomienda…”, se lee en la tarjeta informativa.
Recomendaciones contra el sarampión en escuelas
1. Vacunación
Promover la vacunación SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) en niños de 6 meses a 9 años.
Aplicar vacuna SR (Sarampión y Rubéola) a personas de 10 a 49 años.
Facilitar campañas de recuperación de coberturas vacunales en coordinación con instancias de salud.
2. Filtros sanitarios obligatorios
A partir del lunes 9 de febrero de 2026, se deberán instalar filtros sanitarios diarios en la entrada de todas las escuelas del Estado de México.
Los filtros deben incluir:
Toma de temperatura con termómetro sin contacto.
Observación clínica rápida por parte del personal.
En caso de detectar temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos rojos, tos o manchas blancas en la boca, se deberá:
Separar al alumno en un área de aislamiento.
Contactar de inmediato a la unidad de salud local para evaluación y toma de muestras.
3. Uso obligatorio de cubrebocas
Uso de cubrebocas obligatorio para estudiantes, docentes y personal escolar, en niveles que lo permitan.
Aplicable en interiores y espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física.
Correcta colocación del cubrebocas cubriendo nariz y boca.
4. Capacitación del personal escolar
Capacitar al personal designado en la identificación de síntomas de sarampión.
Uso correcto de termómetros sin contacto.
Aplicación del protocolo de aislamiento y notificación.
5. Comunicación con padres y tutores
Informar a madres, padres y tutores sobre las medidas y su propósito.
Establecer canales de comunicación con unidades de salud locales para capacitación, reporte y seguimiento de casos.
6. Monitoreo y reporte de casos
Registrar diariamente las actividades del filtro sanitario y los casos detectados, incluyendo:
Nombre de la escuela
Fecha
Nombre del alumno
Edad
Domicilio
Nombre y teléfono del padre o tutor
Enviar la información a la Dirección de Epidemiología del Estado.
Activar vigilancia intensificada en planteles con casos sospechosos o confirmados.
7. Medidas complementarias
Mantener ventilación adecuada en aulas.
Promover el lavado frecuente de manos.
Reforzar la higiene respiratoria.
Cifras actuales del brote de sarampión
De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 7 de febrero de 2026 se han confirmado:
29 casos de sarampión en el Estado de México.
8,459 casos confirmados en todo el país.
27 muertes provocadas por esta enfermedad.
Grupos más afectados
Los sectores con mayor número de contagios son:
Niños de 1 a 4 años: 1,257 casos
Niños de 5 a 9 años
Adultos jóvenes de 25 a 29 años
Estados con más casos
Chihuahua: 4,502 casos (punto de origen del brote)
Jalisco: 1,848 casos
Ciudad de México: 166 casos confirmados hasta el 6 de febrero