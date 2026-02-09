Alejandra Valencia arremete contra maestros en México: “No entienden”

La arquera mexicana Alejandra Valencia expresó públicamente su molestia hacia los profesores en México luego de que se hiciera viral la historia de un maestro canadiense que apoyó a su atleta-estudiante, quien actualmente compite en los Juegos Olímpicos de Invierno, facilitándole el equilibrio entre sus estudios y el alto rendimiento deportivo.

La arquera Alejandra valencia l X:micozito

¿Qué dijo Alejandra Valencia?

A través de sus redes sociales, la medallista olímpica reaccionó con un mensaje cargado de ironía y frustración, comparando la realidad que viven muchos deportistas en otros países con la que enfrentan en México. “Uff… Qué genial tener profesores que sí entiendan lo que es ir de competencia a representar un país”, escribió, dejando claro su reconocimiento al modelo educativo que respalda a los atletas.

Valencia no se quedó ahí y profundizó en la problemática que, según ella, sigue afectando a generaciones de deportistas mexicanos desde las aulas. La sonorense catapultó que “mientras en México muchos dejan el deporte porque los mismos maestros te piden elegir entre escuela o deporte, ya que la mayoría no puede entender que puedes hacer los dos”, evidenciando una situación que considera injusta y limitante.

La medallista olímpica Alejandra Valencia l X:micozito

La medallista olímpica dejó otro mensaje expresando la empatía que deberían tener los docentes en estos casos: “un simple ‘me lo entregas cuando regreses’, te quita tanto estrés de encima en ese momento y hasta te pones feliz de que confíen en ti.”

“Aunque en toda mi vida escolar solo tuve 2 maestros así que no entendían, hablo desde la experiencia con esos dos”, terminó por resaltar Alejandra Valencia, quien ha representado a México en múltiples campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, se ha convertido en una de las voces más influyentes del deporte nacional.

¿Cuál fue la historia del profesor canadiense con su alumna?

La historia del maestro canadiense, difundida ampliamente en medios y plataformas digitales, mostró cómo el docente adaptó evaluaciones y horarios para que su alumno pudiera competir sin poner en riesgo su formación académica, un contraste que dejó en evidencia las diferencias de enfoque entre sistemas educativos.

Canadá en patinaje artítico en Milano-Cortina 2026 l AP

La universidad ha compartido la respuesta del profesor a la petición: “Hola, Madeline. ¡Guau! Qué momento tan especial. Sí, en estas circunstancias, una extensión está perfectamente bien. Yo diría que te concentres en la competición ahora mismo y me lo envías cuando lo hayas terminado”.