Juegos Olímpicos de Invierno: Lo más destacado del sábado 7 de febrero en Milano-Cortina 2026

El sábado 7 de febrero se entregaron las primeras medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La acción comenzó con el descenso masculino, una de las pruebas más esperadas en cada edición de los Juegos. Las otras preseas del día se disputaron en el esquí de fondo y el patinaje de velocidad femenino, donde Italia volvió a brillar con luz propia.

La delegación italiana tuvo un inicio espectacular en su campaña olímpica, cosechando tres medallas en la primera jornada: un oro, una plata y un bronce.

Francesca Lollobrigida se cuelga el primer oro para Italia

En el día de su cumpleaños, Francesca Lollobrigida le regaló a Italia su primera medalla de oro en estos Juegos de Invierno. La patinadora se impuso en la prueba de 3000 metros de patinaje de velocidad en el Milano Speed Skating Stadium, superando a la noruega Ragne Wiklund y a la canadiense Valerie Maltais, y estableciendo además un nuevo récord olímpico. Tras la carrera, Lollobrigida corrió a celebrar con su hijo pequeño, regalando una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Francesca Lollobrigida, Milano Cortina 2026 | AP

Plata y bronce para Franzoni y Paris

En el descenso masculino, disputado en el Stelvio Ski Centre de Bormio, Giovanni Franzoni y Dominik Paris lograron la plata y el bronce, respectivamente. Ambos quedaron por detrás del suizo Franjo von Allmen, quien se convirtió en el campeón olímpico más joven de la disciplina desde Sochi 2014. Paris consiguió así su primera medalla olímpica en su quinta participación, mientras que para Franzoni, la presea llegó en su debut.

Doblete sueco en Tesero

Las esquiadoras de fondo suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson dominaron la prueba de esquiatlón femenino de 10+10 km, celebrada en el Tesero Cross-Country Stadium. Con su primer y segundo puesto, Karlsson y Andersson aseguraron las dos primeras medallas para Suecia en estos Juegos de Invierno.

Frida Karlsson y Ebba Andersson, Milano Cortina 2026 | AP

Federica Brignone confirmada para el descenso femenino

Federica Brignone, una de las abanderadas de Italia en la Ceremonia de Apertura y recién recuperada de una grave lesión, ha confirmado su participación en el descenso femenino. Brignone estará en la línea de salida de una de las pruebas más esperadas de los Juegos, programada para mañana en el Tofane Alpine Skiing Centre de Cortina d'Ampezzo. Junto a ella competirán las también italianas Sofia Goggia, Nicol Delago y Laura Pirovano. La prueba comenzará a las 11:30.

Constantini y Mosaner se imponen a Noruega en curling

En la sexta jornada de la fase de clasificación, el equipo italiano de curling mixto, formado por Stefania Constantini y Amos Mosaner, derrotó a Noruega. Esta victoria les permitió recuperarse rápidamente de la derrota sufrida ante Suecia. Con este triunfo, el cuarto en seis partidos, la pareja italiana se sitúa en el segundo puesto del grupo, en una posición favorable para avanzar a las eliminatorias, a las que acceden los cuatro mejores equipos.

Stefania Constantini y Amos Mosaner, Milano Cortina 2026 | AP