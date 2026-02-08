Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México

Joshua 'Toti', Red Bull Del Cerro al Barrio México | IG: redbullmexico
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:23 - 07 febrero 2026
El rider mexicano ganó el Wildcard para participar en Red Bull: Cerro Abajo en Valparaíso

Las emblemáticas calles de Valle de Bravo fueron el escenario de un hito para el ciclismo extremo en México. Tras tres días de intensa competencia y adrenalina, el primer campamento de Red Bull Del Cerro al Barrio en suelo nacional llegó a su fin, definiendo a los dos atletas que representarán al talento mexicano en los circuitos internacionales más exigentes del mundo.

Red Bull: Del Cerro al Barrio México 2026 | IG: redbullmexico

VEREDICTO DE LOS EXPERTOS

La formación y selección de los ciclistas estuvo bajo la estricta supervisión de un panel de jueces de élite:

  • Tomáš Slavík: Leyenda checa y referente global del circuito Cerro Abajo.

  • Javier “Fósforo” García Gómez: Reconocido productor deportivo de Fósforo Producciones y experto en la disciplina.

Tomáš Slavík, 2025 | Dominik Czerny / Red Bull Content Pool

Desde la segunda jornada, la competencia comenzó a cerrarse. Joshua "Toti" Hope y Kaito Miguel Roldán Fragoso lograron marcar una distancia notable sobre el resto de los participantes, demostrando una técnica y velocidad que terminaron por sellar su victoria en el tercer y último día del campamento.

LOS 3 MEJORES DEL CERRO AL BARRIO MÉXICO

El formato de premiación permitió que el ganador absoluto tuviera la prioridad de elección sobre su próximo destino internacional. Los resultados finales y sus respectivas plazas quedaron de la siguiente manera:

Joshua "Toti". Red Bull Del Cerro al Barrio México

  • 1er Lugar: Joshua "Toti" Hope Se coronó como el ganador del campamento y tener la prioridad de elección de a que competencia de Cerro Abajo asistir

  • 2do Lugar: Miguel Roldán "Kaito" Fragoso Tras una actuación destacada que marcó diferencia desde el segundo día, obtuvo el wildcard para representar a México a nivel internacional

  • 3er Lugar: Jesús Francisco Solaiza Ocaña Logró cerrar el podio de esta edición histórica en Valle de Bravo, aunque en esta ocasión no alcanzó el pase internacional para la serie Cerro Abajo.

Joshua Hope, al alzarse con el primer puesto, eligió la mítica prueba de Valparaíso, considerada la "joya de la corona" del downhill urbano en Latinoamérica.

Por su parte, Kaito Miguel llevará el estilo del "barrio" mexicano hasta Europa para enfrentar el desafiante descenso en Génova.

CIERRE DE UNA EDICIÓN HISTÓRICA

El evento no solo sirvió para seleccionar a dos ganadores, sino para consolidar a México como un semillero de talento capaz de enfrentar obstáculos naturales y urbanos de alta complejidad. El campamento en la pista Not Ordinary Trails Track cierra así su primera edición, dejando la vara alta para el futuro del ciclismo de montaña en el país.

Red Bull: Del Cerro al Barrio México | RÉCORD
