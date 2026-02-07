Fechas y horarios de la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están en pleno desarrollo, y los atletas mexicanos se alistan para representar al país en diferentes disciplinas y fechas clave, despertando la expectativa de la afición nacional.

Jugadores de hockey entrenan previo al inicio de la actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

¿Cuándo compite Donovan Carrillo?

El patinador artístico Donovan Carrillo, uno de los rostros más reconocidos de México en competencias invernales, abrirá su participación el 10 de febrero a las 11:30 horas (CDMX), para luego competir nuevamente el 13 de febrero a las 12:30 horas (CDMX). Carrillo buscará reeditar su destacada actuación de los Juegos de Beijing 2022, donde se ganó el respeto mundial por su creatividad y técnica, y en Milano-Cortina apunta a avanzar en el ranking individual y dejar huella nuevamente.

Donovan Carrillo termina en el lugar 15 | AP

En el esquí de fondo, Regina Martínez será la primera en intervenir por México en esta disciplina. Su competencia está programada para el 12 de febrero a las 6:00 horas (CDMX). Martínez, con una carrera enfocada en la resistencia y la constancia, enfrentará el exigente trazado con la meta de mejorar sus tiempos personales y competir contra las mejores exponentes del mundo.

Ese mismo 12 de febrero a las 4:30 horas (CDMX), la experimentada esquiadora Sarah Schleper hará su debut en los Olímpicos de Invierno dentro de las pruebas de esquí alpino. Schleper, veterana de múltiples ciclos olímpicos, aportará su vasta experiencia y técnica en las pendientes, siendo una carta fuerte del equipo mexicano para brillar en una de las disciplinas más emocionantes de estos juegos.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP

La jornada del 13 de febrero también será histórica para otro mexicano en el esquí de fondo. Allan Corona tomará la salida a las 4:45 horas (CDMX) con la ilusión de representar con honor a México. Corona ha mostrado una progresión constante en circuitos internacionales, y en Cortina buscará poner en alto su rendimiento ante un exigente pelotón internacional.

Continuando con el esquí alpino, Sarah Schleper volverá a la acción el 15 de febrero a las 3:00 horas (CDMX). Esta segunda participación permitirá a la atleta mexicana demostrar su versatilidad y resistencia en diferentes modalidades del esquí alpino, enfrentándose a un campo competitivo que incluye a los mejores del planeta.

¿Cuándo entrará en acción Lasse Gaxiola?

Por su parte, el también esquiador Lasse Gaxiola tendrá su competencia el 14 de febrero a las 3:00 horas (CDMX). Gaxiola, que ha trabajado arduamente en circuitos europeos y norteamericanos, buscará dejar una marca significativa en su prueba, aportando más presencia mexicana en este exigente deporte de velocidad y precisión.

Con estas fechas y horas ya definidas, la delegación mexicana en Milano-Cortina 2026 se prepara para dejar su sello en el medallero y demostrar que, pese a las limitaciones de infraestructura para deportes de invierno en México, su talento y espíritu competitivo siguen creciendo.

Juegos Olímpicos de Invierno | AP

Donovan Carrillo – Patinaje Artístico | 10 y 13 de febrero: 11:30 y 12:30 horas (CDMX)

Allan Corona – Esquí Cross Country | 13 de febrero: 4:45 horas (CDMX)

Regina Martínez – Esquí Cross Country | 12 de febrero: 6:00 horas (CDMX)

Sarah Schleper – Esquí Alpino | 12 y 15 de febrero: 4:30 y 3:00 horas (CDMX)