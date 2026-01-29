Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

ICE llega a los Juegos Olímpicos de Invierno y desata protestas en Italia

Los italianos no quieren la presencia de los americanos patrullando sus calles / AP
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:02 - 29 enero 2026
La participación del Servicio de Inmigración de EU provoca tensión política y manifestaciones en su contra

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó su participación en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que inician el 6 de febrero.

Sin embargo, la presencia de esta agencia, duramente criticada por sus prácticas en EE.UU., ha generado protestas y fuertes declaraciones en Italia. La noticia provocó una rápida respuesta por parte del alcalde de Milán, Beppe Sala, quien declaró tajante: “Es una milicia que mata… por supuesto que no son bienvenidos en Milán”. 

La polémica creció luego de que imágenes recientes mostraran un operativo del ICE en Mineápolis que terminó en un tiroteo mortal, así como amenazas a periodistas italianos que cubrían el hecho.

Comienzan las manifestaciones en Italia por la llega del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno / AP

Tensión política por ICE en Italia 

El Ministerio del Interior italiano intentó calmar la situación asegurando que “todas las operaciones de seguridad en territorio italiano permanecen, como siempre, bajo la exclusiva responsabilidad y dirección de las autoridades italianas”. 

Aun así, confirmó que agentes del ICE estarían presentes en oficinas diplomáticas como el consulado de Milán, sin operar en las calles. A nivel político, las reacciones no se hicieron esperar.

En Italia, la gente se está organizando para protestar contra el ICE el 6 de febrero / AP

Mientras el gobernador de Lombardía defendió la colaboración como un acto común para proteger a funcionarios como JD Vance y Marco Rubio, miembros de la oposición lo consideraron un acto de “sumisión hacia Donald Trump”. El alcalde Sala fue enfático: “No es seguro que se ajusten a nuestra forma democrática de garantizar la seguridad”.

Preven protestas por ICE en Italia 

Además, se prevén protestas masivas. El sindicato USB ha convocado una concentración “FUERA ICE” para el 6 de febrero, y se espera que grupos de izquierda también marchen durante la ceremonia inaugural.

Autoridades italianas declaran que ICE no haría patrullajes en sus calles / AP

El operativo de seguridad olímpico contempla a más de 6 mil agentes italianos, zonas rojas con acceso restringido, vigilancia con drones y un centro de ciberseguridad que funcionará 24/7.  A pesar de esto, las tensiones con la participación de ICE no han disminuido.

En palabras del portavoz del ICE: “Obviamente, no llevaremos a cabo operaciones de control migratorio fuera de Estados Unidos”.

La dirección de los Juegos Olímpicos de Invierno afirma que las competiciones se harán sin problemas / AP
