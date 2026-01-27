ICE desplegará operativo en el Super Bowl LX; advierten a migrantes en California
El próximo 8 de febrero, los ojos del mundo estarán puestos en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no sólo porque Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle definirán al nuevo campeón de la NFL, sino también porque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que agentes del ICE realizarán un operativo de control durante el evento.
Las autoridades advirtieron que “quienes se encuentren aquí legalmente y no estén infringiendo otras leyes no tienen nada que temer”.
Super Bowl LX en medio de tensión migratoria
El Súper Domingo se llevará a cabo en un ambiente tenso, no sólo por las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump desde su segunda llegada a la Casa Blanca —que han afectado principalmente a comunidades latinas—, sino también por recientes hechos violentos atribuidos a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En las últimas semanas se reportó el asesinato de dos mujeres: Renee Good, el 7 de enero, y Pretti, el 24 de enero, casos que han incrementado la preocupación en torno a la actuación de autoridades migratorias.
ICE desplegará operativo dentro y fuera del estadio
Serán precisamente agentes del ICE quienes monten un operativo dentro y fuera del estadio de los 49ers de San Francisco, bajo el argumento de garantizar la seguridad de los asistentes. Sin embargo, existe temor entre la comunidad migrante de que el despliegue derive en redadas o detenciones de personas indocumentadas, especialmente en un estado como California, donde reside una amplia población latina.
DHS asegura que el operativo será “constitucional”
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin Yoho, declaró a TMZ que el operativo se realizará conforme a la ley y sin vulnerar derechos. “El DHS está comprometido a trabajar con nuestros socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados, como hacemos con todos los grandes eventos deportivos, incluida la Copa del Mundo.
Nuestra misión permanece sin cambios. “No revelaremos futuras operaciones ni hablaremos sobre el personal. La seguridad del Super Bowl implicará una respuesta integral del gobierno, llevada a cabo de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos”.
No obstante, la frase que más llamó la atención fue aquella en la que implícitamente se advirtió que el ICE pondrá especial atención a quienes no cumplan con la ley migratoria. “Quienes se encuentren aquí legalmente y no estén infringiendo otras leyes no tienen nada que temer”.
Trump no irá al Super Bowl y critica a los artistas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que no asistirá al Super Bowl LX entre Nueva Inglaterra y Seattle. Entre los motivos, destacó su desacuerdo con los artistas que participarán en el evento, como Green Day, quienes se presentarán antes del partido, y Bad Bunny, encargado del show de Medio Tiempo.
“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, declaró Trump al The New York Post.