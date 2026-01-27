ICE desplegará operativo en el Super Bowl LX; advierten a migrantes en California

El próximo 8 de febrero, los ojos del mundo estarán puestos en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no sólo porque Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle definirán al nuevo campeón de la NFL, sino también porque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que agentes del ICE realizarán un operativo de control durante el evento.



Las autoridades advirtieron que “quienes se encuentren aquí legalmente y no estén infringiendo otras leyes no tienen nada que temer”.

El Super Bowl LX contará con vigilancia especial del ICE/Pixabay

Super Bowl LX en medio de tensión migratoria

El Súper Domingo se llevará a cabo en un ambiente tenso, no sólo por las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump desde su segunda llegada a la Casa Blanca —que han afectado principalmente a comunidades latinas—, sino también por recientes hechos violentos atribuidos a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).



En las últimas semanas se reportó el asesinato de dos mujeres: Renee Good, el 7 de enero, y Pretti, el 24 de enero, casos que han incrementado la preocupación en torno a la actuación de autoridades migratorias.

Los agentes del ICE han sido señalados de detenciones violentas y asesinatos/AP

ICE desplegará operativo dentro y fuera del estadio

Serán precisamente agentes del ICE quienes monten un operativo dentro y fuera del estadio de los 49ers de San Francisco, bajo el argumento de garantizar la seguridad de los asistentes. Sin embargo, existe temor entre la comunidad migrante de que el despliegue derive en redadas o detenciones de personas indocumentadas, especialmente en un estado como California, donde reside una amplia población latina.

Autoridades lanzaron una advertencia contra indocumentados o quienes infrinjan la ley/AP

DHS asegura que el operativo será “constitucional”

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin Yoho, declaró a TMZ que el operativo se realizará conforme a la ley y sin vulnerar derechos. “El DHS está comprometido a trabajar con nuestros socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados, como hacemos con todos los grandes eventos deportivos, incluida la Copa del Mundo.



Nuestra misión permanece sin cambios. “No revelaremos futuras operaciones ni hablaremos sobre el personal. La seguridad del Super Bowl implicará una respuesta integral del gobierno, llevada a cabo de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos”.



No obstante, la frase que más llamó la atención fue aquella en la que implícitamente se advirtió que el ICE pondrá especial atención a quienes no cumplan con la ley migratoria. “Quienes se encuentren aquí legalmente y no estén infringiendo otras leyes no tienen nada que temer”.

El presidente Donald Trump no asistirá el Super Bowl este año/AP

Trump no irá al Super Bowl y critica a los artistas