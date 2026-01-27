Super Bowl LX: ¿Qué jugadores de Seahawks y Patriots ya fueron campeones de la NFL?

El Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina y Santa Clara se prepara para recibir la más grande fiesta de la NFL. Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se encontrarán en una reedición de aquel partido hace 11 años, en Glendale, Arizona, cuando Malcom Butler interceptó un pase a Russell Wilson en las diagonales y definió el triunfo 24-28 de los Pats.

Ahora, con Mike Macdonald como entrenador en jefe, los Seahawks buscarán la revancha, con tres jugadores que ya saben lo que es coronarse en la NFL. De ellos, destaca Cooper Kupp, quien no solo sabe lo que es ganar un Super Bowl, sino que fue elegido como el Jugador Más Valioso hace cuatro años, en el Sofi Stadium, cuando Los Angeles Rams vencieron 20-23 a los Cincinnati Bengals.

Kupp fue MVP hace cuatro años con los Rams ante los Bengals

Cooper Kupp, un MVP que va por su segundo anillo

Con 92 yardas en ocho recepciones y dos anotaciones, el receptor salido de Eastern Washington fue el MVP en aquel partido, que significó el segundo Super Bowl para los Rams. Ahora, curiosamente, el receptor buscará el segundo anillo en su cuenta individual con Seattle y luego de vencer a su exequipo en la Final de la Conferencia Nacional, partido en el cual Kupp tuvo un touchdown y 36 yardas en cuatro recepciones.

El receptor de 32 años no es el único jugador de aquella generación de los Rams que ahora buscarán otro título con los Seahawks. El corredor Cam Akers, que en aquel partido contra los Bengals completó 21 yardas por tierra, también buscará su segundo título personal este año, al igual que el linebacker Ernest Jones, que tuvo seis tackleadas, dos para pérdida, hace cuatro años.

Ernest Jones en celebración con los Seattle Seahawks

Jones también concretó seis tackleadas en el Campeonato de la NFC ante su exequipo este domingo, mientras que Akers tuvo menos protagonismo que sus compañeros, ya que tuvo poca actividad y no sumó yardas. Pese a ello, tiene la oportunidad de nuevamente alcanzar la máxima gloria de la NFL.

¿Qué jugadores de los Patriots ya fueron campeones?

Mientras que del lado de Nueva Inglaterra, son cuatro jugadores los que ya saben lo que es ganar el Trofeo Vince Lombardi. Destacan el tackle defensivo Milton Williams y el linebacker Darius Harris, que se coronaron en los últimos tres años; el primero, el año pasado con los Philadelphia Eagles y el segundo, en las dos campañas previas, logró el bicampeonato con los Kansas City Chiefs.

También con las Águilas se coronó el receptor Mack Hollins, pero lo hizo en la Temporada 2017, es decir, en el Super Bowl LII, en el cual -curiosamente- Philadelphia se impuso 41-33 a los Pats. Mientras que el esquinero Carlton Davis es el cuarto jugador de Nueva Inglaterra que ya tiene un anillo de Super Bowl, mismo que ganó en el Super Bowl LV, hace cinco años, con los Tampa Bay Buccaneers.