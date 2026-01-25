Así fue el Super Bowl XLIX, donde Seahawks y Patriots se enfrentaron por primera vez

El próximo 8 de febrero los New England Patriots y los Seattle Seahawks se volverán a enfrentar en un Super Bowl después de 11 años

Así fue el Super Bowl XLIX, donde ganaron los New England Pats
Marcos Olvera García
25 de Enero de 2026

Tuvieron que pasar 11 años para que los New England Patriots volvieran a verse las caras frente a los Seattle Seahawks en un Super Bowl y, más de una década más tarde, el enfrentamiento se dará en Santa Clara, California.

Después de un cuarto sin puntos, donde ambas defensivas se impusieron ante Russell Wilson y Tom Brady, dejando los primeros 15 minutos sin puntos.

En el segundo cuarto, las ofensivas explotaron y ambos equipos lograron irse al medio tiempo después de anotar dos veces, yéndose al descanso con un marcador igualado a 14 puntos.

Después del descanso, los Seahawks se pusieron al frente gracias a un gol de campo de Steven Hauschka, Doug Baldwin logró una anotación para poner 10 puntos de ventaja, aunque los Pats no estaban muertos.

En el último cuarto los Patriots se recuperaron, primero con un touchdown de Danny Amendola y después la misma dosis, aunque el seleccionado para darle la ventaja a los Pats fue Julian Edelman.

Los Seahawks tuvieron una última oportunidad de llevar el encuentro a tiempos extras en los últimos dos minutos del encuentro, aunque Pete Carroll decidió buscar la anotación.

Matthew Butler interceptó a Russell Wilson en segunda oportunidad y gol, suficiente para que los Pats pudieran llevarse su quinto trofeo Vince Lombardi.

En aquel año, Tom Brady fue nombrado como el jugador más valioso del Super Bowl.

