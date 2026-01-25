Seattle Seahawks domina a Los Angeles Rams y se enfrentarán a los New England Patriots en el Super Bowl

Los espera Santa Clara. En un auténtico juegazo, los Seattle Seahawks vencieron 31-27 a Los Ángeles Rams para coronarse campeones de la Conferencia Nacional y convertirse en el segundo invitado al Super Bowl LX, donde se medirán a los New England Patriots.

Aunque el duelo fue una guerra ofensiva de principio a fin, fue la defensiva de Seattle la que terminó marcando la diferencia al detener una cuarta oportunidad de los Rams en los minutos finales del último cuarto.

Sam Darnold, sin errores. El mariscal que llegó esta temporada a los Seahawks dejó atrás las seis intercepciones que había lanzado ante los Rams en temporada regular y firmó una actuación impecable: 346 yardas por aire y tres pases de anotación, sin entregar el balón.

Seattle va al Super Bowl para enfrentar a los Patriots | AP

¿Cómo fue el juego?

Los Rams fueron detenidos en su primera ofensiva y Seattle no tardó en imponer condiciones. Sam Darnold conectó un bombazo de 51 yardas con Rashid Shaheed y, más adelante, Kenneth Walker se encargó de cruzar las diagonales para abrir el marcador.

Harrison Mevis recortó distancia con un gol de campo para Los Ángeles, pero antes de que terminara el primer cuarto, Jason Myers respondió de la misma forma para el 10-3.

En el segundo periodo, los Rams volvieron a sumar de tres y posteriormente comenzaron a encontrar respuestas con Blake Corum, quien aportó yardas clave hasta llevar a su equipo a zona roja. Ahí, Matthew Stafford conectó con Kyren Williams para el touchdown, aprovechando una gran pantalla de Puka Nacua.

Sin embargo, con menos de un minuto en el reloj, Seattle armó una ofensiva relámpago que terminó en anotación. Jaxon Smith-Njigba quedó completamente solo dentro de las diagonales tras una confusión defensiva y amplió la ventaja antes del descanso.

Seattle va al Super Bowl para enfrentar a los Patriots | AP

Un tercer cuarto para la historia

Tras el medio tiempo, la defensiva de los Rams detuvo inicialmente a Darnold y compañía, pero los equipos especiales les pasaron factura. Xavier Smith calculó mal un despeje y dejó el balón vivo, que fue recuperado por Derek Young en territorio inmejorable. De inmediato, Darnold atacó profundo y encontró a Jake Bobo para poner el 24-13.

Decididos a no dejar escapar el partido, los Rams respondieron con autoridad. Stafford lanzó un pase de 40 yardas a Colby Parkinson, después otro de 29 a Davante Adams y, en apenas cuatro jugadas, volvió a conectar con el veterano receptor para recortar la distancia a 24-20.

Seattle va al Super Bowl para enfrentar a los Patriots | AP

Seattle volvió a estirar la ventaja cuando Darnold encontró a Cooper Kupp, quien castigó a su exequipo con el que fue MVP del Super Bowl LVI. Cuando parecía que los Seahawks tenían el control total, Riq Woolen cometió una falta innecesaria tras burlarse, regalando yardas clave que Stafford aprovechó con un pase de 34 yardas a Puka Nacua.

Aun así, en la recta final, Los Ángeles decidió jugarse todo. En zona roja, Sean McVay apostó por una cuarta oportunidad, pero la defensiva de Seattle respondió y selló el triunfo que los manda directo a Santa Clara.