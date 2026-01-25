Super Bowl LX: Estos son los mejores memes de la victoria de los Pats sobre Denver

Los New England Patriots lograron avanzar al Super Bowl después de siete años, lo que despertó a los cibernautas y llenaron de memes las redes sociales, especialmente, para burlarse de otros equipos.

En las redes, los usuarios aprovecharon para burlarse de Josh Allen y de los Dallas Cowboys, este último tiene tres décadas sin poder llegar al Super Bowl.

Los Pats vencieron por marcador de 10-7 a los Broncos de Denver, que no pudieron contar con su QB titular, Bo Nix, quien podría perderse la mitad de la siguiente temporada tras lesionarse ante los Buffalo Bills.

Mike Vrabel podría convertirse en el primer hombre en la historia de la NFL en ser levantar el trofeo Vince Lombardi como jugador y como head coach.

Los memes

