Super Bowl LX: Estos son los mejores memes de la victoria de los Pats sobre Denver

La victoria de los Pats desencadenó la oleada de los memes, en especial, después de todo el tiempo que estuvieron sin llegar al Súper domingo

Estos son los mejores memes de la victoria de los Pats
Estos son los mejores memes de la victoria de los Pats | AP
Marcos Olvera García
25 de Enero de 2026

Los New England Patriots lograron avanzar al Super Bowl después de siete años, lo que despertó a los cibernautas y llenaron de memes las redes sociales, especialmente, para burlarse de otros equipos.

En las redes, los usuarios aprovecharon para burlarse de Josh Allen y de los Dallas Cowboys, este último tiene tres décadas sin poder llegar al Super Bowl.

Los Pats vencieron por marcador de 10-7 a los Broncos de Denver, que no pudieron contar con su QB titular, Bo Nix, quien podría perderse la mitad de la siguiente temporada tras lesionarse ante los Buffalo Bills.

Mike Vrabel podría convertirse en el primer hombre en la historia de la NFL en ser levantar el trofeo Vince Lombardi como jugador y como head coach.

Los memes

Así fue como se concretó el pase de los Pats al Super Bowl

Patriots | 25/01/2026

Intercepción del colombiano Christian González selló el pase de los New England Patriots al Super Bowl LX
¡La sociedad de la nieve! Patriots regresan al Super Bowl tras victoria a domicilio a Denver

Patriots | 25/01/2026

Patriots | 25/01/2026

¡La sociedad de la nieve! Patriots regresan al Super Bowl tras victoria a domicilio a Denver
¿Por dónde se transmitirá el Super Bowl LX en México?

NFL | 25/01/2026

NFL | 25/01/2026

¿Por dónde se transmitirá el Super Bowl LX en México?
