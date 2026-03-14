Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026

Arrancó la Jornada 11 del Clausura 2026 con par de encuentros; Puebla y Necaxa nos regalaron un juego para el olvido decretando un empate sin anotaciones, mientras que Monterrey con el Rosario en la mano no perdió de milagro ante FC Juárez.

¿Cómo va el top tres?

La parte alta de la clasificación no se ha movido y tiene, hasta el momento, al Cruz Azul en la cima ante el acecho del Toluca y Chivas por debajo presionando en busca de colarse entre los primeros dos cuando se mida a Santos Laguna.

Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT

La resaca de la Jornada 10 del Clausura 2026 cona el primer lugar de Cruz Azul quien goleó al Atlético San Luis, para mantenerse como líder sacando tres puntos más, los de Nicolás Larcamón no tuvieron piedad de los potosinos en Puebla y los han goleado 3-0 con un gol incluido de Andrés Montaño, quien está de regreso después de su dura lesión en 2025.

Toluca se encuentra en el segundo puesto con el invicto intacto tras imponerse en la pasada fecha en el Nemesio Diez a los Bravos de Juárez, que por su parte hoy de milagro no se quedaron con la victoria ante los Rayados.

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT

En el llamado Clásico Tapatío el CD Guadalajara regresó a la senda de la victoria, con Chivas llevándose el triunfo en casa de los Zorros para recuperarse del duro tropiezo de las últimas dos jornadas y ponerse el tercer sitio de la clasificación.

¿Cuáles son los partidos estelares de la J11?

Cruz Azul y Pumas se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX, en el que promete ser el partido más atractivo de esta fecha futbolística. El técnico de Cruz Azul Nicolás Larcamón quiere mantener la racha de 10 partidos invicto.

Con un Agustín Palavecino en buen momento futbolístico, el regreso de Kevin Mier a la portería celesta y una ofensiva contundente que encabeza Gabriel 'Toro' Fernández, el conjunto celeste regresa a la que fue su casa durante dos torneos, el Estadio Olímpico México 68.

Cruz Azul venció a Rayados en la ida de Octavos de Final | MEXSPORT