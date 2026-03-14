Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026

Cruz Azul festeja victoria sobre Rayados | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 00:10 - 14 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cruz Azul mantendrá el liderato o Toluca se apodera de la cima

Arrancó la Jornada 11 del Clausura 2026 con par de encuentros; Puebla y Necaxa nos regalaron un juego para el olvido decretando un empate sin anotaciones, mientras que Monterrey con el Rosario en la mano no perdió de milagro ante FC Juárez.

¿Cómo va el top tres?

La parte alta de la clasificación no se ha movido y tiene, hasta el momento, al Cruz Azul en la cima ante el acecho del Toluca y Chivas por debajo presionando en busca de colarse entre los primeros dos cuando se mida a Santos Laguna. 

Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT
Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT

La resaca de la Jornada 10 del Clausura 2026 cona el primer lugar de Cruz Azul quien goleó al Atlético San Luis, para mantenerse como líder sacando tres puntos más, los de Nicolás Larcamón no tuvieron piedad de los potosinos en Puebla y los han goleado 3-0 con un gol incluido de Andrés Montaño, quien está de regreso después de su dura lesión en 2025.

Toluca se encuentra en el segundo puesto con el invicto intacto tras imponerse en la pasada fecha en el Nemesio Diez a los Bravos de Juárez, que por su parte hoy de milagro no se quedaron con la victoria ante los Rayados.

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT

En el llamado Clásico Tapatío el CD Guadalajara regresó a la senda de la victoria, con Chivas llevándose el triunfo en casa de los Zorros para recuperarse del duro tropiezo de las últimas dos jornadas y ponerse el tercer sitio de la clasificación.

¿Cuáles son los partidos estelares de la J11? 

Cruz Azul y Pumas se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX, en el que promete ser el partido más atractivo de esta fecha futbolística. El técnico de Cruz Azul Nicolás Larcamón quiere mantener la racha de 10 partidos invicto.

Con un Agustín Palavecino en buen momento futbolístico, el regreso de Kevin Mier a la portería celesta y una ofensiva contundente que encabeza Gabriel 'Toro' Fernández, el conjunto celeste regresa a la que fue su casa durante dos torneos, el Estadio Olímpico México 68.

Cruz Azul venció a Rayados en la ida de Octavos de Final | MEXSPORT

Otro de los juegos con expectativa es Guadalajara vs Santos Laguna; el Rebaño tendrá enfrente a Santos Laguna que llega impulsado tras catapultar su primer triunfo del torneo ante los Xolos de Tijuana y ahora sueñan con salir del sótano de la tabla de clasificación con cinco unidades al momento. 

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga MX
Últimos videos
Lo Último
00:48 Familia rompe el silencio y revela qué sucedió y cómo está José Ángel Bichir
00:41 A 89 Días del Mundial 2026: El Gol de Manuel Negrete, El Más Bonito
00:34 Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
00:05 A 89 días del Mundial: Manuel Negrete anotó el gol más bonito de los Mundiales, en Octavos de Final contra Bulgaria en México 1986
00:01 ¡Gato Show! Marco Antonio Ortíz vuelve a hacer de las suyas en el Bravos vs Rayados
23:39 ¡Con el rosario en la mano! Monterrey rescata el empate ante FC Juárez con Mochis Cárdenas como figura
23:18 Checo Pérez sufre en China: su monoplaza Cadillac 'se cae a pedazos' en pleno Sprint
23:16 ¡Oficial! Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita quedan cancelados
23:16 ¡De otra galaxia! Jesús ‘Tecatito’ Corona marca golazo en el Monterrey vs FC Juárez
Tendencia
1
Futbol ¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
2
Futbol Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
3
Futbol ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
4
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
5
Contra ¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
6
Fórmula 1 Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"
Te recomendamos
Familia rompe el silencio y revela qué sucedió y cómo está José Ángel Bichir
Contra
14/03/2026
Familia rompe el silencio y revela qué sucedió y cómo está José Ángel Bichir
A 89 Días del Mundial 2026: El Gol de Manuel Negrete, El Más Bonito
Futbol Nacional
14/03/2026
A 89 Días del Mundial 2026: El Gol de Manuel Negrete, El Más Bonito
Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos
Empelotados
14/03/2026
Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
Futbol
14/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
Negrete en su remate contra Hungría en el Mundial 1986 | MEXSPORT
Futbol
14/03/2026
A 89 días del Mundial: Manuel Negrete anotó el gol más bonito de los Mundiales, en Octavos de Final contra Bulgaria en México 1986
¡Gato Show! Marco Antonio Ortíz vuelve a hacer de las suyas en el Bravos vs Rayados
Futbol
14/03/2026
¡Gato Show! Marco Antonio Ortíz vuelve a hacer de las suyas en el Bravos vs Rayados