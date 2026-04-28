"Pudimos haber hecho un Ascenso competitivo” :Jesús Martínez lanza duro mensaje a la Liga MX

El Descenso y Ascenso sigue siendo tema que resuena alrededor del futbol mexicano y ahora ha sido Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien ha dejado un mensaje contundente sobre lo que pudo haber sido una Segunda División competitiva; pero, la toma de decisiones provocó otro rumbo.

El mandamás de los Tuzos del Pachuca aseguró que no se destinó el apoyo económico necesario a los equipos que descendieron: “Si hubiéramos trabajado el ascenso y el descenso, no, pero si acá en lugar de repartirnos todos los de arriba le dices al Morelia o al Veracruz le dices oye si desciendes vas a tener cuatro o cinco millones de dólares que no es mucho pudimos haber hecho una liga de ascenso muy competitiva, le están dando 100 mil dólares”, expresó en entrevista con ESPN.

Jesús Martínez | IMAGO7

Jesús Martínez puso como ejemplo como se maneja en el futbol español y con el Real Oviedo en un hipotético descenso: “Te voy a dejar un ejemplo el Oviedo, ahorita, si baja me van a dar una prima de X millones de dólares, más ocho millones de dólares de derechos en Segunda División”.

Sobre el G8

Mientras tanto, en la votación del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca, el dueño de los Tuzos resaltó que quiere un balompié más equitativo. Sus palabras no solo reconocieron el trabajo de Mikel Arriola al frente de la Liga MX, sino que también expusieron las tensiones actuales en la estructura de poder del balompié nacional.

Cruz Azul y Atlas en el Repechaje del Clausura 2023 de la Liga MX | IMAGO 7

En su intervención, Martínez hizo referencia directa a los retos que enfrenta Arriola al lidiar con distintos grupos de interés dentro del futbol mexicano, especialmente con el llamado G8. El empresario destacó la complejidad del momento, aunque dejó claro que el panorama podría volverse aún más complicado en el futuro cercano.

¿Cuál es la importancia del G8?

En los últimos meses, el llamado G8 ha cobrado relevancia como un bloque de clubes que buscan modificar el equilibrio tradicional de poder en la Liga MX. Este grupo ha sido identificado como una fuerza que pretende impulsar cambios estructurales en la manera en que se toman las decisiones dentro del futbol mexicano.

Uno de los puntos más señalados en torno al G8 es su intención de reducir la influencia de actores históricos, como las grandes televisoras y algunos propietarios con peso específico en la liga. En este contexto, Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, figura como uno de los protagonistas de este movimiento.

Mikel Arriola l IMAGO7