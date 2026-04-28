¡Qué empiece la fiesta! Revelan los precios del partido de Ida del Clásico Capitalino en el Estadio Banorte

La serie más interesante para los aficionados de la Liga MX en estos Cuartos de Final del Clausura 2026 en sin duda el Clásico Capitalino entre América y Pumas, con el partido de Ida en el Estadio Banorte y la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Es por ello que las Águilas ya han revelado la lista de precios para el primer compromiso de los dos que vienen para definir a uno de los dos Semifinalistas del certamen.

El Clásico Capitalino se roba los reflectores en la Liguilla | IMAGO7

¿Cuáles son los precios del primer partido?

A través de sus redes oficiales, América reveló la lista de precios de cada uno de los boletos que saldrán a la venta para el partido de Ida de la serie de Cuartos de Final ante Pumas el próximo domingo 3 de mayo.

El partido dará inicio a las 5:00 PM (tiempo del centro de México) y la Vuelta, por primera vez, se jugará con una semana de diferencia con respecto del juego de Ida, tal y como sucede en las Eliminatorias de la UEFA Champions League.

El precio más bajo de los boletos del partido de Ida comienza con las zonas Alto Norte y Alto Sur, las cuales cuestan $600, seguidas por Alto Lateral, con un precio de $1,000.

¡Juntos por el pase a Semifinal! 💙💛



Cuartos - Ida ⚔️ América vs. Pumas

💳 Preventa Azulcrema: martes 28.

🎟️ Venta general: a partir del jueves 30.



Pintemos el Estadio Banorte de amarillo. 🫡 pic.twitter.com/oUG6uNGxlP — Club América (@ClubAmerica) April 28, 2026

Posteriormente viene Preferente 300, zona que tiene un precio final de $1,400; continuamos con Cabecera 300 costando $1,600. Ya en precios mucho más elevados, Lateral 300 alcanza los $2,00', mientras que Norte y Sur 100 vuelven a bajar a $1,800.

La lista termina con la Zona 100 Plus, la cual cuesta $2,250, Platea 200 $2,300 y los Palcos Club $3,200. La publicación también menciona que la Preventa Azulcrema comenzará el martes 28 de abril, la preventa Banorte el miércoles 29 y la venta general el próximo 30 de abril; agregar también que los precios están sujetos a cambios por el servicio de la compra.

La venta se hará a través de la plataforma Fanki, tal y como ya se había anunciado en el pasado, plataforma que tuvo problemas con la venta de boletos en su página para el partido de México en contra de la Selección de Portugal.

Fanki es la nueva boletera de América | MEXSPORT

Ida una semana, Vuelta en la otra

Por primera vez en la Liga MX, los partidos de Ida y Vuelta, al menos de los Cuartos de Final del torneo de Clausura 2026 tendrán una diferencia de una semana para llevarse a cabo debido a los calendarios apretados con los que quedaron dos de los participantes en la Concachampionms como Tigres y Toluca.

En cuanto al duelo entre Águilas y Pumas, la Ida se juega el próximo domingo 3 de mayo a las 5:00 pm, mientras que la Vuelta se juega el domingo 10 de mayo a las a las 7:15 en el Estadio Olímpico Universitario.