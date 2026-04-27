¡Ya hay horarios! Así quedó el calendario de Pumas contra América en la Liguilla del Clausura 2026

Empieza el momento más emocionante del torneo. La Liga MX confirmó este lunes las fechas y horarios de la Liguilla del Clausura 2026, la cual nuevamente se disputará a partir de los Cuartos de Final, ya sin repechaje ni Play-in. En esta instancia, la serie más atractiva será la de Pumas contra América, en una edición más del Clásico Capitalino.

Con la victoria ante Pachuca y el empate de Chivas contra Xolos de Tijuana, los universitarios de Efraín Juárez se quedaron con la primera posición de la tabla. En cambio, las Águilas de André Jardine cayeron 0-1 frente a Atlas y con ello quedaron relegados hasta el octavo lugar, apenas con dos puntos más que los fronterizos.

Con ello, quedó definida la serie más emocionante de Cuartos de Final y la oportunidad de dar un golpe de autoridad para los universitarios. En Fase Regular, Pumas se impuso 1-0 en casa con un penal de último minuto anotado por Robert Morales, en un encuentro que quedó marcado por la polémica arbitral, ya que se sancionó la pena máxima a favor de los universitarios, pero no una posterior por una aparente mano a favor de las Águilas.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

Fechas y horarios del Pumas vs América en Liguilla

El primer encuentro de la serie se celebrará en el Estadio Banorte el próximo 3 de mayo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Será el penúltimo juego en la ronda de ida, previo al enfrentamiento entre Pachuca y Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Por otra parte, el compromiso de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario quedó programado para el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas. Con dicho partido quedarán definidos todos los semifinalistas del certamen.

Alfredo Talavera y Henry Martín en el Pumas vs América en la Liguilla del Apertura 2021 | IMAGO 7

¿Cuándo fue la última vez que Pumas y América se enfrentaron en Liguilla?

Será la primera ocasión en cinco años que el Clásico Capitalino se dispute en Fase Final, luego de los Cuartos de Final que se jugaron en el Apertura 2021. En aquella ocasión, el partido de ida finalizó con empate sin goles en CU, mientras que en la vuelta en el Estadio Azteca, América se impuso 3-1, con Santiago Solari como técnico azulcrema y Andrés Lillini con los universitarios.

Mientras que la última vez que se enfrentaron en Liguilla y Pumas cerró la eliminatoria en casa fue en la Semifinale del Apertura 2015. En el juego de ida, los de la UNAM ganaron 0-3 como visitantes con Guillermo Vázquez como técnico. Aunque en la vuelta perdieron 1-3 frente a las Águilas de Ignacio Ambriz, avanzaron a la Final contra Tigres, misma que perdieron en penales tras recuperarse de un 0-3 adverso.