Las cinco razones por las que Pumas aspira a ser Campeón del Clausura 2026

La sequía de 15 años sin título puede llegar a su fin, pues Pumas es el candidato más fuerte para ser Campeón en el Clausura 2026, gracias al gran torneo regular que realizó, en el que impuso un récord institucional de puntos (36) en semestres de 17 jornadas.

La afición y el club se ilusionan con lo que se puede conseguir este torneo, debido a los aspectos positivos con los que cuenta el grupo, mismos que provocaron el buen momento que atraviesa.

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

Proyecto ganador

Pumas construyó uno de los proyectos más sólidos en el futbol mexicano. Efraín Juárez supo imponer un estilo efectivo para hacer a Universidad Nacional un equipo ganador y una mentalidad adecuada para afrontar los desafíos en Liguilla.

Invencibles fuera de casa

En todo el Clausura 2026, Pumas se fue sin caídas fuera del Olímpico Universitario, una marca inédita para la institución en torneos cortos. El ritmo de visitante puede ser un factor clave para salir vivos de los duelos de Ida, ya que los del Pedregal tienen asegurado cerrar en casa durante toda la Liguilla.

Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Una sola derrota en el torneo

Fue un torneo con un balance positivo para Pumas, al solo registrar una derrota, la cual fue ante Toluca, el Bicampeón del futbol mexicano. Dicho encuentro concluyó 2-3 en CU, sin embargo, los auriazules mostraron una buena versión, ya que estuvieron cerca de quedarse con los tres puntos o por lo menos el empate.

Mejor ofensiva del torneo

No hay equipo más goleador que Universidad Nacional. Con 34 goles, Pumas quedó como la mejor ofensiva del Clausura 2026, con una racha de 23 partidos consecutivos con por lo menos una anotación, por lo que en Liguilla, puede haber garantía para extender la marca. Además, el club también está entre las mejores defensivas del torneo con 17 encajados.

Cierre de las series en CU

Con el liderato obtenido, Pumas cerrará todas las series en el Estadio Olímpico Universitario, escenario en el que la afición puede ser un elemento que impulse al equipo en momentos de adversidad, ya que la conexión está más fuerte que nunca, pues la ilusión de bordar la octava estrella es grande con lo mostrado hasta ahora.