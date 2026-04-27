Efraín Juárez: un torneo más, pero sin pláticas de renovación con Pumas

La directiva de los Pumas, hasta el momento, no se ha acercado con el técnico Efraín Juárez para buscar una renovación, luego de que el estratega llevó al cuadro felino al primer lugar del campeonato. Lo que se sabe es que el convenio del timonel vence hasta diciembre próximo, con una amplia posibilidad de extenderlo.

​En la víspera, el propio entrenador confesó que hasta ahora no se ha sentado a platicar sobre su continuidad en el equipo. Se conoce la buena relación entre el Doctor Luis Raúl González Pérez y el propio Efraín, quien ha expresado en innumerables ocasiones el apoyo que ha recibido del directivo en los momentos más difíciles de su gestión.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

​El espaldarazo a Juárez llegó justo cuando el equipo universitario fue goleado 4-1 el pasado 4 de febrero en el Snapdragon Stadium de San Diego. De acuerdo con gente cercana, cuando el propio Efraín pensaba que el panorama era complicado, el Dr. González Pérez le brindó todo el respaldo para seguir adelante; apoyo que hoy tiene a los auriazules como uno de los candidatos principales para la obtención del título.

​Juárez todavía tiene contrato por un torneo más, pero por ahora ninguna de las dos partes ha formalizado el deseo de extender el vínculo laboral. Difícilmente un revés en la Liguilla alejaría a Juárez del equipo, pero quizá el conjunto del Pedregal lo pensaría dos veces antes de firmar una renovación anticipada. Seguramente, todo dependerá de la actuación del equipo en lo que resta del 2026.