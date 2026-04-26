Pumas vs América: Los antecendentes en Liguilla entre Universidad y Águilas

Pumas y América se verán las caras en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Tras haber quedado primero y octavo de la Tabla General respectivamente, una nueva edición del Clásico Capitalino se llevará a cabo en esta Liguilla. Además de la rivalidad deportiva que existe entre ambos equipos desde Fuerzas Básicas, este enfrentamiento también se ha fortalecido debido a las grandes e intensas series de eliminatoria que se han presentado.

Pumas y América en el Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cuántas veces se han enfrentado América y Pumas en Liguilla?

A lo largo de la historia de los torneos cortos, Pumas y América se han visto las caras en siete ocasiones dentro de la Liguilla. En estos enfrentamientos, el balance es muy a favor de los de Coapa, pues en cinco de ellas han logrado avanzar a la siguiente ronda, mientras que Universidad Nacional apenas ha podido eliminar en dos ocasiones al conjunto azulcrema. Incluso, enfrentar a Pumas en Fase Final suele ser muy positivo para las Águilas más adelante.

Enfrentar a Pumas en Liguilla, la 'cábala' de América para ser campeón de Liga MX

De las cinco ocasiones en las que América ha eliminado a Pumas en Liguilla, en cuatro de ellas ha terminado como campeón del futbol mexicano. La primera vez que ocurrió esto fue en el Verano 2002, posteriormente en el Clausura 2013, luego en el Apertura 2014 y finalmente en el Apertura 2018. Por lo tanto, las Águilas, además de tener un dominio claro sobre su rival de ciudad en esta fase, también suele utilizarlo como ‘cábala’ a la hora de afrontar un título.

América campeón tras eliminar a Pumas | MEXSPORT

¿Cómo han sido los enfrentamientos de América y Pumas en Liguilla?

La primera vez que se llevó a cabo una eliminatoria del Clásico Capitalino en Liguilla fue en el Verano 2002. En aquella ocasión, las Águilas, que eran dirigidas por Manuel Lapuente, se impusieron a Pumas con un marcador global de 2-1 en la instancia de Semifinales. Ya en la definición por el título, las Águilas terminaron coronándose tras vencer a Necaxa con aquel gol de oro en tiempos extras.

Para que se enfrentaran por segunda vez en Fase Final tuvieron que pasar 11 años. En el Clausura 2013, Águilas y Felinos se vieron las caras en Cuartos de Final, eliminatoria que ganó América con un global de 3-1, la cual fue comandada por una gran exhibición de Christian Benítez. Y como en 2002, tras eliminar a Universidad Nacional, los de Coapa finiquitaron su torneo con el título, esa vez tras imponerse a Cruz Azul en la Final.

Benítez festejando su gol ante Pumas | MEXSPORT

Tres torneos después hubo Clásico Capitalino de nueva cuenta y también en la etapa de Cuartos de Final. Con Antonio Mohamed en el banquillo, América dejó en el camino por tercera ocasión consecutiva a Pumas, igual en Cuartos de Final, aunque en esa eliminatoria empataron a un gol, pero por mejor posición en la Tabla General avanzaron las Águilas. Luego, los de Coapa llegaron a la Final y fueron campeones del Apertura 2014 tras vencer 3-1 a Tigres en el marcador global.

Un año más adelante, Pumas y América volvían a tener otro enfrentamiento en Liguilla, pero ahora con un resultado distinto. En el Apertura 2015 fue la primera vez que Universidad Nacional eliminó a los de Coapa. En aquella ocasión, la Semifinal de Ida la ganaron 0-3 y aunque en la Vuelta estuvieron cerca de quedar fuera, lograron superar a los de Coapa con un global de 4-3, para así pasar a la Final, la cual perdieron ante Tigres en tanda de penaltis.

Pumas vs América en 2015 | MEXSPORT

La quinta vez que estos equipos jugaron entre sí en la Liguilla fue en el Clausura 2018. Ahí, las Águilas nuevamente mostraron sus superioridad y dejaron en el camino a Pumas tras ganar 6-2 en el marcador global en los Cuartos de Final. Sin embargo, en Semifinales fueron eliminadas por Santos, por lo que era la primera vez que eliminaban a los Felinos en una Fase Final y no terminaban con el título. Pero un año después, esa ‘cábala’ volvió a cumplirse.

En el Apertura 2018, tras haber empatado la Ida de las Semifinales a un gol, el partido de Vuelta lo ganó América con una exhibición y con un marcador de 6-1. Tras esto, las Águilas se instalaron en otra Final, la cual ganaron ante Cruz Azul, para así ser campeones por cuarta vez en una misma Liguilla donde eliminan a Universidad Nacional en fases previas.