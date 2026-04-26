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Futbol

¡Un crack! Keylor Navas regala agua a un aficionado en el Pachuca vs Pumas

Pese a jugar en la casa de los Tuzos, la afición auriazul invadió Pachuca
Ramiro Pérez Vásquez 09:30 - 26 abril 2026
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El guardameta Universitario hizo el gesto en el Hidalgo

Un momento emotivo se vivió en el Pachuca vs Pumas en el Estadio Hidalgo cuando Keylor Navas se encontraba con su botella de agua a un lado del marco, momento en que apareció un aficionado con un grito pidiendo agua.

El fanatico le gritaba al guardameta que si le regalaba agua y el portero no dudó y le aventó la botella para que se hidratara en las tribunas, el momento fue captado y rápidamente causó furor debido al gesto poco visto en los jugadores.

Invasión Auriazul 

Cabe mencionar, que una gran mayoría de la afición auriazul asistió al Estadio Hidalgo para alentar a Pumas, en un partido que podría definir el liderato, imponer y superar récords, y el boleto al torneo internacional.

Afición de Pumas de visita en el Estadio Hidalgo | Imago7

Sin embargo, Pumas no fue sin compañía a su batalla en Hidalgo, sino que su fiel afición lo siguió para hacerse presente en las gradas. El ‘Goya’ retumbó en el inmueble para silenciar los cánticos del cuadro local en repetidas ocasiones.

Desde la llegada del equipo a Pachuca, los aficionados recibieron a los jugadores para hacerlos sentir en casa. Con el torneo que Universidad Nacional ha hecho, la conexión con la gente se fortaleció y lo impulsó en el partido decisivo por el liderato.

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

¿Cómo fue el partido? 

Pumas venció 2-0 a los Tuzos para montarse ene l liderato tras el empate de Chivas con Tijuana; Universidad Nacional se fue arriba en el marcador casi de inmediato, con una buena jugada desde la banda derecha que culminó con un cabezazo de Uriel Antuna que venció el arco de Carlos Moreno, tras el centro de Robert Morales.

La situación se puso todavía más en favor de Pumas con la expulsión de Brian García y la última de Salomón Rondón. La ventaja numérica fue aprovechada por Efraín Juárez para darle calma a sus dirigidos en un encuentro alto en intensidad por lo que se jugaban los dos equipos. 

Jordan Carrillo recibiendo una falta de Víctor Gúzman en el Pumas contra Pachuca | MEXSPORT

Robert Morales, quien no falló en su cobro desde el tiro penal para llegar a ocho anotaciones en su primer torneo con Pumas y prácticamente sentenció el juego para que el equipo regresara a la capital con el triunfo. 

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