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Futbol

Bruno Marioni elogia el desempeño de Efraín Juárez desde su llegada a Pumas

Bruno Marioni previo al encuentro ante Rayados | IMAGO7
Rafael Trujillo 20:15 - 27 abril 2026
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El campeón y exentrenador universitario habló del desempeño de su excompañero

Efraín Juárez ha sorprendido a propios y extraños con su desempeño en el Clausura 2026. El entrenador mexicano llevó a Club Universidad a no sólo clasificar a la Liguilla sino que terminó como el mejor equipo del torneo. Tras este desempeño, el DT se llevó los elogios de su excompañero y un exentrenador de Pumas, Bruno Marioni.

Pumas terminó la temporada regular del Clausura de la Liga MX con 36 unidades, mismas que Chivas pero con una mejor diferencia de goles (+17). Además, el equipo felino fue la mejor ofensiva del torneo con 34 tantos y la segunda mejor defensiva detrás de Toluca.

Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Destacan a Efraín Juárez

Bruno Marioni, quien fuera campeón jugando con Pumas en el Clausura 2004 y dirigiera al equipo en el 2019, habló sobre el desempeño de Efraín Juárez como DT del equipo universitario. De acuerdo con el argentino, el logro del mexicano se debe a su conocimiento de cada jugador.

"Tiene muy claro lo que a lo que a lo que juega, tiene muy claro qué quiere hacer en todo momento, cómo defender, cómo atacar, creo que ha utilizado muy bien cada uno de sus futbolistas, entiende le ha podido sacar el mejor rendimiento a cada uno de sus futbolistas. Creo que es una de las virtudes que tiene Efraín, entonces se ha mostrado un equipo muy sólido, eso habla creo que muy bien del trabajo que ha realizado", comentó en entrevista para TVC,

Bruno Marioni en las instalaciones de Pumas | CARLOS RAMÍREZ

Ahora el argentino espera que su excompañero, pueda comandar a Pumas hasta el título y así Pumas pueda romper con la sequía de 15 años sin poder levantar el trofeo.

"A todos los que hemos tenido la fortuna de jugar o de estar dentro del entorno de los Pumas, nos da mucha alegría ver al equipo haber terminado la fase regular como superlíder. Creo que es ilusionante para todos los aficionados de Pumas que bueno que se pueda dar un nuevo título, ya después de tantos años ver a un equipo que está compitiendo, que terminó superlíder evidentemente refleja mucho optimismo", añadió.

Bruno Marioni con Pumas

Cabe destacar que, el desempeño de Efraín es muy distinto al de Marioni al mando del equipo universitario. El argentino dirigió a Pumas en el Clausura 2019 llegando en la Jornada 5 del torneo para reemplazar a David Patiño.

El argentino dirigió al club un total de 18 partidos entre Liga MX y Copa MX sumando un récord de ocho triunfos, tres empates y siete derrotas. Fue destituido tras quedar en el 15to puesto en liga y ser eliminados en las Semifinales de la Copa.

Marioni, en conferencia de prensa con Pumas | IMAGO7
Marioni, en conferencia de prensa con Pumas | IMAGO7
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