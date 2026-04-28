En León aún reciben propuestas de fondos de inversión: ¿Carlos Slim? esto es lo que revelan

​En medio de la información en el sentido de que Carlos Slim podría hacerse del León, personas cercanas al Grupo Pachuca aclararon a Récord que “no hay nada” con el ingeniero; además, recordaron que el magnate es socio en el Oviedo y podría pensarse que sigue la multipropiedad. Lo único que reconocieron dos fuentes al interior del equipo es que “siguen en pláticas con fondos... pero de Slim desconozco las versiones que se manejan hoy”, expresó la fuente.

Carlos Slim entra de lleno al futbol | MEXSPORT

​“He leído todo lo que se habla sobre un presunto interés de Carlos Slim por el León, pero te puedo asegurar que los Martínez no han hablado con él. Te puedo confiar eso sí que están hablando con fondos que, como ya se dijo en su momento, se han interesado en la compra del 51 por ciento de las acciones o más que quiera vender Grupo Pachuca”, expresó nuestro informante.

​“Mira, conozco quién lleva la agenda de los Martínez y te puedo asegurar que ningún Jesús, ni padre ni hijo, ha hablado con el ingeniero; ahora, eso no quiere decir que no lo vayan hacer. Hay fondos de inversión que mandan sus propuestas y todo, pero nada más”.

Jesús Martínez Murguía | IMAGO7

​El periodista poblano, Pepe Hanan, aseguró en una columna:

“Estoy en condiciones de vaticinarle que la próxima venta será la del Club León a América Móvil”, afirma el periodista. Luego asevera: “Sí, la empresa del señor Slim que preside su yerno Arturo Elías Ayub, quien por ahí del año 2004 hizo bicampeón a Pumas como presidente del Patronato de la UNAM”.

​Luego resume: “Jesús Martínez tendrá que devolver el favor y cortesía al señor Slim de cuando le permitió acceder a la mayoría del Oviedo. Bien dicen que ‘nobleza obliga’ y Jesús Martínez está obligado a devolverla, aunque esto le provoque un gran dolor en su corazón, ya que para él sus equipos de futbol son como otros ‘dos hijos’”, sostiene.

Escudo del Club León | IMAGO7

​En Récord dimos a conocer hace unos días que los Esmeraldas venderán, pero no todo el equipo, sino el 51 por ciento de las acciones, ya que el 49 restante estará en manos de Jesús Martínez Murguía.

​El argumento que ofrecen en GP sobre la estancia de Jesús Martínez Jr. es que es un directivo que sabe el teje y maneje de la institución. Lleva 15 años en León, está casado con una leonesa y sus hijos son de allá; entonces, tiene un gran cariño por la institución que administra. Estos fueron algunos de los argumentos que ofrecen para que el directivo se mantenga con el club.