Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Toluca vs León?

Toluca recibirá a Leon en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX. El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas, desde la imponente cancha del Estadio Nemesio Diez. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos equipos con objetivos claros en el cierre del campeonato.

Jugadores del Toluca festejando autogol de Miguel Vázquez | IMAGO7

El historial reciente entre Toluca y León muestra una serie de partidos con muchos goles y resultados variados. En su último encuentro, disputado el 5 de octubre de 2025, Toluca se impuso como visitante por 4-2 ante León en la Liga MX. Anteriormente, ambos equipos empataron 3-3 en el Estadio León. El 2 de noviembre de 2024, igualaron 2-2 en casa de Toluca. Antes, los Diablos Rojos golearon 4-1 a León como locales, mientras que el 21 de octubre de 2023, León venció 1-0 a Toluca. Este historial muestra una ligera ventaja para Toluca en los enfrentamientos recientes, con partidos caracterizados por su alto número de goles.

Daniel Arcila celebrando su gol con todos los jugadores de León | MEXSPORT

Toluca llega a este encuentro tras una racha irregular en sus últimos cinco partidos. Los Diablos Rojos sufrieron dos derrotas consecutivas en la Liga MX: cayeron 4-3 ante Mazatlán y 2-1 frente al América. Sin embargo, mostraron un mejor rendimiento en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde vencieron al LA Galaxy por 3-0 como visitantes y por 4-2 como locales. En la Liga MX también empataron 1-1 con Atlético de San Luis. Por su parte, León atraviesa un excelente momento con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. A pesar de haber caído 3-2 ante América, los Esmeraldas vencieron a FC Juárez por 3-1 a Puebla por 1-0 como visitantes, a Atlas por 2-0 y a Atlético de San Luis por 2-1 como visitantes.

Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Léon?

FECHA: Sábado 25 de abril

HORA: 19:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Nmesio Diez, Estado de México, México

TRANSMISIÓN: TUDN, VIX