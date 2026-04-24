Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Toluca vs León?

Eduardo Galván Basulto analizó para RÉCORD la pelea campal entre América y Toluca
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:34 - 24 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Diablos y Esmeraldas se juegan su posición y clasificación para la Liguilla del Clausura 2026

Toluca recibirá a Leon en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX. El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas, desde la imponente cancha del Estadio Nemesio Diez. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos equipos con objetivos claros en el cierre del campeonato.

Jugadores del Toluca festejando autogol de Miguel Vázquez | IMAGO7

El historial reciente entre Toluca y León muestra una serie de partidos con muchos goles y resultados variados. En su último encuentro, disputado el 5 de octubre de 2025, Toluca se impuso como visitante por 4-2 ante León en la Liga MX. Anteriormente, ambos equipos empataron 3-3 en el Estadio León. El 2 de noviembre de 2024, igualaron 2-2 en casa de Toluca. Antes, los Diablos Rojos golearon 4-1 a León como locales, mientras que el 21 de octubre de 2023, León venció 1-0 a Toluca. Este historial muestra una ligera ventaja para Toluca en los enfrentamientos recientes, con partidos caracterizados por su alto número de goles.

Daniel Arcila celebrando su gol con todos los jugadores de León | MEXSPORT

Toluca llega a este encuentro tras una racha irregular en sus últimos cinco partidos. Los Diablos Rojos sufrieron dos derrotas consecutivas en la Liga MX: cayeron 4-3 ante Mazatlán y 2-1 frente al América. Sin embargo, mostraron un mejor rendimiento en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde vencieron al LA Galaxy por 3-0 como visitantes y por 4-2 como locales. En la Liga MX también empataron 1-1 con Atlético de San Luis. Por su parte, León atraviesa un excelente momento con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. A pesar de haber caído 3-2 ante América, los Esmeraldas vencieron a FC Juárez por 3-1 a Puebla por 1-0 como visitantes, a Atlas por 2-0 y a Atlético de San Luis por 2-1 como visitantes.

Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Léon?

  • FECHA: Sábado 25 de abril

  • HORA: 19:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Nmesio Diez, Estado de México, México

  • TRANSMISIÓN: TUDN, VIX

Fernando Beltrán en celebración con León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Fernando Beltrán en celebración con León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Lo Último
13:12 Atacante de Teotihuacán engañó a su madre: dijo que viajaría a Rusia
12:17 Chivas anuncia reducción del estacionamiento en el Estadio Akron de cara al duelo ante Tijuana
12:08 ¿Quién es Jhon Caicedo? El joven rival de Chávez Jr que busca dar la sorpresa en México
12:00 Fidalgo se reencuentra con el Real Madrid: del sueño inconcluso a un duelo clave en LaLiga
11:19 José Mourinho deja abierta las posibilidades de llegar al Real Madrid
11:11 Golpe a Televisa y TV Azteca: Pierden importante cláusula sobre derechos de la Selección Mexicana
11:03 Checo Pérez, sorprendido por competir con Aston Martin en su regreso a la F1
11:01 McLaren advierte a sus rivales: “Entre Miami y Canadá llegará un MCL40 completamente nuevo”
10:54 ¡Impulso para el Arsenal! Bukayo Saka está listo para regresar este fin de semana
10:38 El objetivo de 'La Hormiga' para el fin de semana: conseguir el bicampeonato de goleo de Jared Borgetti