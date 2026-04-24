Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Toluca vs León?
Toluca recibirá a Leon en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX. El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas, desde la imponente cancha del Estadio Nemesio Diez. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos equipos con objetivos claros en el cierre del campeonato.
El historial reciente entre Toluca y León muestra una serie de partidos con muchos goles y resultados variados. En su último encuentro, disputado el 5 de octubre de 2025, Toluca se impuso como visitante por 4-2 ante León en la Liga MX. Anteriormente, ambos equipos empataron 3-3 en el Estadio León. El 2 de noviembre de 2024, igualaron 2-2 en casa de Toluca. Antes, los Diablos Rojos golearon 4-1 a León como locales, mientras que el 21 de octubre de 2023, León venció 1-0 a Toluca. Este historial muestra una ligera ventaja para Toluca en los enfrentamientos recientes, con partidos caracterizados por su alto número de goles.
Toluca llega a este encuentro tras una racha irregular en sus últimos cinco partidos. Los Diablos Rojos sufrieron dos derrotas consecutivas en la Liga MX: cayeron 4-3 ante Mazatlán y 2-1 frente al América. Sin embargo, mostraron un mejor rendimiento en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde vencieron al LA Galaxy por 3-0 como visitantes y por 4-2 como locales. En la Liga MX también empataron 1-1 con Atlético de San Luis. Por su parte, León atraviesa un excelente momento con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. A pesar de haber caído 3-2 ante América, los Esmeraldas vencieron a FC Juárez por 3-1 a Puebla por 1-0 como visitantes, a Atlas por 2-0 y a Atlético de San Luis por 2-1 como visitantes.
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Léon?
FECHA: Sábado 25 de abril
HORA: 19:00 (hora centro de México)
LUGAR: Estadio Nmesio Diez, Estado de México, México
TRANSMISIÓN: TUDN, VIX
Te puede interesar