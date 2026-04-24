¿Selección Mexicana dentro de la Liga MX? Esto reveló Miguel Herrera

Uno de los grandes problemas dentro del futbol mexicano es la Selección Mexicana. Amada por unos y despreciada por otros, la escuadra tricolor ha pasado por varias facetas en los últimos años, sin embargo, su ex entrenador, Miguel Herrera, reveló una que pudo cambiar la historia.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana en el amistoso contra Portugal | MEXSPORT

¿Qué dijo Miguel Herrera?

Durante una entrevista en el medio, TUDN, el 'Piojo' contó una divertida e insólita anécdota con un directivo del balompié nacional, relatando cómo vivió una propuesta inesperada durante su charlas para llegar al Tri.

Fue cuando me entrevistaron para tomar a la selección en este proceso. Me dijeron: ‘¿oye, y si la selección juega el torneo como el equipo 19?’. ¡Imagínate! ¡Sí! y le dije: ‘a ver, espérame, no’.

Miguel Herrera durante un partido de México | IMAGO7

Herrera confesó que de inmediato contó los problemas que una situación así traería, implicado altercado con los equipos de la liga por el uso de los futbolistas, lo que sería un problema recurrente y sin una logística en la planeación.

No, no, no. Porque si yo en la semana juego contra Tijuana y de repente digo: ‘no mejor… (Gilberto) Mora viene para acá. Entonces se lo quitó a Tijuana y voy a jugar contra Tijuana. ¡Imagínate! No, no puede ser", concluyó.

Miguel Herrera a las afueras del Aeropuerto de la Ciudad de México | IMAGO7

Planeación de México rumbo al Mundial

Tal y como lo contó el Piojo, uno de los deseos principales de las directivas para México en la previa a la Copa del Mundo era que el equipo llegar con buen ritmo. Ante la problemática se aprobó el 'microciclo' del mes de mayo, donde los futbolistas tendrán 40 días de concentración previo al campeonato con todo y tres duelos amistosos.

Previo al esperado 11 de junio donde México se medirá ante Sudáfrica en el duelo inaugural en la cancha del Estadio Banorte, el combinado de Javier Aguirre primero deberá superar a Ghana, Austria y Serbia, últimos tres partidos amistosos previo al arranque del campeonato mundial.