Adiós a las páginas pirata del Mundial: México alista bloqueo de sitios ilegales

México se prepara para endurecer su postura contra la piratería de cara al Mundial 2026. Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, explicó las acciones que se implementarán para proteger los derechos de transmisión y a los patrocinadores oficiales de la FIFA.

Bloqueo a páginas y transmisiones ilegales

Una de las medidas más relevantes será la posibilidad de bloquear sitios de internet y cuentas que promuevan la piratería o transmitan partidos sin autorización.

De acuerdo con Nieto Castillo, esta facultad ya está contemplada dentro del marco constitucional, aunque aún se encuentra en proceso de alineación con el sistema de justicia para su aplicación total.

La intención es frenar prácticas como la retransmisión ilegal de partidos o la difusión de fragmentos que violen derechos de propiedad intelectual.

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Además de la piratería, las autoridades también pondrán especial atención en el llamado ambush marketing, es decir, marcas que buscan aprovechar el evento sin ser patrocinadores oficiales.

El objetivo es evitar que empresas no autorizadas obtengan beneficios económicos o exposición dentro del entorno del Mundial.

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Un precedente en México

Nieto destacó que será la primera vez que el país cuente con herramientas de este tipo para enfrentar la piratería digital en un evento de esta magnitud.

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La medida busca no solo proteger a la FIFA, sino también fortalecer el respeto a la propiedad industrial en México.

Con el Mundial cada vez más cerca, el mensaje es claro: las transmisiones ilegales podrían tener los días contados.