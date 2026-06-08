¿Johan Vásquez y Julián Quiñones juntos en Arabia? Míchel revela el interés por el central

Nada pasa por casualidad. Genoa es el club más antiguo de Italia y uno de los máximos ganadores de la Serie A; aunque los éxitos recientes han mermado de manera importante. Sin embargo, el conjunto genovés tiene entre sus filas a un gladiador hecho en Navojoa, Johan Vásquez.

El central mexicano se ganó el cariño del público del noroeste de Italia gracias a sus notables actuaciones en la liga y copa, razón suficiente para convertirse en el capitán del Il Grifone. Su trabajo como capitán y muralla defensiva le llenó el ojo a varios clubes, como el caso del Al Qadasiya, actual equipo de Julián Quiñones.

Johan Vásquez celebra gol con Genoa | Genoa

¿Cómo fue el interés de la Liga Profesional Saudí?

Míchel González, actual entrenador del equipo árabe y exestratega de Pumas durante la estadía de Johan en el Pedregal, comentó en "La Selección en tus Manos", documental de Claro Sports que el equipo de la Primera División Saudí siguió de cerca los pasos del central.

"Es momento de que Johan de el salto a un club europeo de mayor envergadura. Durante mi estancia en Arabia Saudí le he querido contratar. Él tuvo ciertas reticencias, pero es un jugador de alto nivel europeo", comentó el español.

Johan Vásquez marcó el gol del empate ante Serbia | MEXSPORT

El cariño de Johan con Genoa

Hay jugadores que resultan antipáticos con el público, ya sea por algún tinte de soberbia o su poca conexión con el mismo. Sin embargo, hay otros que desde los primeros instantes se convierten los favoritos de las aficiones, como el caso de Johan Vásquez con el Genoa y la Selección Mexicana.

El héroe de Navojoa pasó de ser un completo desconocido a conquistar los corazones primeros de la afición mexicana, para después dar paso al dominio de la zaga de Italia

"Tenía muchas emociones cruzadas. Venía de mi segundo descenso consecutivo, recibes comentarios, capaz hubiera tenido otra mentalidad y hubiera abandonado muchas cosas. A lo mejor no hubiera estado aquí. Había muchas cosas en el aire donde yo no sabía mi futuro, yo lo que quería era tener un poquito de estabilidad porque ya tenía una familia a la que le quería dar esa estabilidad", agregó.