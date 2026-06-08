Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Johan Vásquez y Julián Quiñones juntos en Arabia? Míchel revela el interés por el central

Johan Vásquez y Julián Quiñones, en Selección Mexicana | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:36 - 08 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El actual estratega del Al Qadasiya reveló que el oriundo de Navojoa estuvo cerca de llegar a Arabia

Nada pasa por casualidad. Genoa es el club más antiguo de Italia y uno de los máximos ganadores de la Serie A; aunque los éxitos recientes han mermado de manera importante. Sin embargo, el conjunto genovés tiene entre sus filas a un gladiador hecho en Navojoa, Johan Vásquez.

El central mexicano se ganó el cariño del público del noroeste de Italia gracias a sus notables actuaciones en la liga y copa, razón suficiente para convertirse en el capitán del Il Grifone. Su trabajo como capitán y muralla defensiva le llenó el ojo a varios clubes, como el caso del Al Qadasiya, actual equipo de Julián Quiñones.

Johan Vásquez celebra gol con Genoa | Genoa

¿Cómo fue el interés de la Liga Profesional Saudí?

Míchel González, actual entrenador del equipo árabe y exestratega de Pumas durante la estadía de Johan en el Pedregal, comentó en "La Selección en tus Manos", documental de Claro Sports que el equipo de la Primera División Saudí siguió de cerca los pasos del central.

"Es momento de que Johan de el salto a un club europeo de mayor envergadura. Durante mi estancia en Arabia Saudí le he querido contratar. Él tuvo ciertas reticencias, pero es un jugador de alto nivel europeo", comentó el español.

Johan Vásquez marcó el gol del empate ante Serbia | MEXSPORT
Johan Vásquez marcó el gol del empate ante Serbia | MEXSPORT

El cariño de Johan con Genoa

Hay jugadores que resultan antipáticos con el público, ya sea por algún tinte de soberbia o su poca conexión con el mismo. Sin embargo, hay otros que desde los primeros instantes se convierten los favoritos de las aficiones, como el caso de Johan Vásquez con el Genoa y la Selección Mexicana.

El héroe de Navojoa pasó de ser un completo desconocido a conquistar los corazones primeros de la afición mexicana, para después dar paso al dominio de la zaga de Italia 

"Tenía muchas emociones cruzadas. Venía de mi segundo descenso consecutivo, recibes comentarios, capaz hubiera tenido otra mentalidad y hubiera abandonado muchas cosas. A lo mejor no hubiera estado aquí. Había muchas cosas en el aire donde yo no sabía mi futuro, yo lo que quería era tener un poquito de estabilidad porque ya tenía una familia a la que le quería dar esa estabilidad", agregó.

Johan Vásquez en el partido de Genoa vs Sassuolo en la Serie A | AP
Johan Vásquez en el partido de Genoa vs Sassuolo en la Serie A | AP
Lo Último
19:29 El cazamariscales de Broncos Jonathon Cooper se declara inocente en caso de violencia doméstica
19:25 ¿Ventaja para el anfitrión? El Grupo D de la muerte que amenaza con arruinarle la fiesta a Estados Unidos
19:00 ¿Quieres recibir 3 mil 100 pesos? Esta es la fecha límite para registrarte a la Pensión Mujeres Bienestar 2026
18:58 Pachuca tendrá técnico mexicano; Esteban Solari le duplican el sueldo y lo rechaza ¿Pumas? ¿Habrá cláusula explosiva?
18:56 ¿Los milagros existen? Neymar recibe buenas noticias de cara a la Copa del Mundo
18:38 Presidente de Portugal encomienda a la selección ganar el Mundial en honor a Diogo Jota
18:30 ¿Sin negociaciones formales? Esto se sabe del interés de Toluca en Chino Huerta
18:29 ¿Buen augurio? Así fue el partido del Tricolor que dirigió Wilton Sampaio
18:23 Madison Square Garden vive una fiesta histórica por las Finales de la NBA
17:53 Encuentran 59 explosivos en autobús con estudiantes de Ayotzinapa que viajaban a protestas de la CNTE en CDMX