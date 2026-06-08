Protestas por desaparecidos llegan hasta Puebla en amistoso España vs Perú

La Copa del Mundo es el momento para que lo bueno de México se vea a nivel internacional. Pero también lo es para que el otro lado de la balanza cobre peso y se levante la voz ante los múltiples problemas en el país.

Protesta en el España vs Perú

Como parte de las decenas de manifestaciones y protestas que se han dado en las sedes mundialistas, madres buscadoras se hicieron presentes a las afueras del Estadio Cuauhtémoc, previo al juego amistoso entre España y Perú.

Manifestaciones en Estadio Cuauhtémoc | AXEL FERNÁNDEZ

A pocas horas de la primera visita de La Furia Roja en nuestro país, selección favorita para levantar la copa, manifestantes bloquearon la entrada principal a la explanada del recinto, pidiendo justicia por sus desaparecidos.

"La pelota vuelve a casa, pero nuestros hijos no", fue uno de los principales gritos de justicia en la Angelópolis, al tiempo que se reclamó la represión de los distintos gobiernos estatales.

Manifestaciones en Estadio Cuauhtémoc | AXEL FERNÁNDEZ

Se prevén más protestas

El próximo 11 de junio, en la cancha del Estadio Ciudad de México, la Selección Nacional y su similar de Sudáfrica cortarán el listón del Mundial 2026.

Sin embargo, no todo es fiesta, pues a través de redes sociales se han hecho diversos llamados para manifestarse antes y durante el partidos para evidenciar los problemas más graves que vive México.

Entre los grupos que buscan protestar están madres buscadoras, frentes antigentrificación y pueblos originarios.