Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Selección Mexicana crece en audiencia y asistencia en 2026

El apoyo a la Selección Mexicana creció en el 2025 | MEXSPORT
El apoyo a la Selección Mexicana creció en el 2025 | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 16:51 - 23 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Federación Mexicana de Futbol presentó números positivos en el interés del público con el Tri

Se realizó la Asamblea de Dueños, y uno de los puntos que se tocó fue el del interés de la afición en la Selección Mexicana. Según los datos proporcionados por la Federación Mexicana de Futbol hubo un incremento tanto en la audiencia como en la asistencia a los estadios.

¿Cuánto creció la Selección Mexicana en audiencia?

Fueron 12.36 millones el promedio de audiencia, un cinco por ciento más en comparación a los registros de 2025. Cabe señalar que los partidos tomados en cuenta son ante Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica.

En cuanto a la asistencia a los estadios, se registraron más de 43 mil personas en promedio por partido, por lo que desde dentro de la FMF ven positivos estos números previo a la Copa del Mundo 2026.

Afición de México alienta a sus jugadores | IMAGO7

Portugal, un éxito como rival de México

El común denominador en estos rubros es Portugal, el rival con más renombre al que ha enfrentado México en lo que va de 2026, especialmente por el interés que provocó la posible visita de Cristiano Ronaldo al país.

El duelo ante Portugal fue el que más asistencia y audiencia tuvo, pues al estadio fueron 81 mil 344 personas, mientras que tuvo un alcance neto (en miles de personas) de 16 mil 154.

Paulinho en el México vs. Portugal | MEXSPORT

Por otro lado, el duelo que menos asistentes tuvo en el estadio fue contra Panamá, con únicamente 16 mil 447 espectadores. Cabe señalar que fue en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en el país centroamericano.

El regreso del Estadio Azteca, ahora Banorte, generó un fuerte interés, sumado a la calidad del rival, con estrellas como Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, entre otros. A pesar de que Cristiano Ronaldo no participó, el duelo fue un éxito en asistencia y audiencia

Selección Mexicana | IMAGO7
Lo Último
17:00 Caso Carolina Flores: qué es el “Enmeshment”, la posible clave detrás del feminicidio en Polanco
16:54 El sueño se aleja: Real Oviedo empató con Villarreal y se aleja de LaLiga
16:51 Selección Mexicana crece en audiencia y asistencia en 2026
16:45 Liga MX registró un volumen récord de transferencias entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026
16:37 ¿Te obligan a pagar propina? Profeco advierte sanciones de hasta 3 millones de pesos
16:35 Liga MX aprueba nuevo modelo de gobierno: estos son los cambios clave en su estructura
16:28 Pablo Bennevendo: “un campeonato culminaría la gran historia que se ha construido”
16:24 “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny es el álbum más escuchado de la historia en Spotify
16:23 Liga MX confirma cambio de formato en sistema de competencia
16:23 ¡Oficial! Atlas tiene nuevo dueño en Grupo PRODI