Selección Mexicana crece en audiencia y asistencia en 2026

Se realizó la Asamblea de Dueños, y uno de los puntos que se tocó fue el del interés de la afición en la Selección Mexicana. Según los datos proporcionados por la Federación Mexicana de Futbol hubo un incremento tanto en la audiencia como en la asistencia a los estadios.

¿Cuánto creció la Selección Mexicana en audiencia?

Fueron 12.36 millones el promedio de audiencia, un cinco por ciento más en comparación a los registros de 2025. Cabe señalar que los partidos tomados en cuenta son ante Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica.

En cuanto a la asistencia a los estadios, se registraron más de 43 mil personas en promedio por partido, por lo que desde dentro de la FMF ven positivos estos números previo a la Copa del Mundo 2026.

Afición de México alienta a sus jugadores | IMAGO7

Portugal, un éxito como rival de México

El común denominador en estos rubros es Portugal, el rival con más renombre al que ha enfrentado México en lo que va de 2026, especialmente por el interés que provocó la posible visita de Cristiano Ronaldo al país.

El duelo ante Portugal fue el que más asistencia y audiencia tuvo, pues al estadio fueron 81 mil 344 personas, mientras que tuvo un alcance neto (en miles de personas) de 16 mil 154.

Paulinho en el México vs. Portugal | MEXSPORT

Por otro lado, el duelo que menos asistentes tuvo en el estadio fue contra Panamá, con únicamente 16 mil 447 espectadores. Cabe señalar que fue en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en el país centroamericano.

El regreso del Estadio Azteca, ahora Banorte, generó un fuerte interés, sumado a la calidad del rival, con estrellas como Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, entre otros. A pesar de que Cristiano Ronaldo no participó, el duelo fue un éxito en asistencia y audiencia