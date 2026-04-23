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Futbol

Selección Mexicana presentará su lista de convocados de la Liga MX para el Mundial 2026 el próximo Lunes

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, está a nada de definir a todos los convocados para la justa
Aldo Martínez
Aldo Martínez 20:17 - 22 abril 2026
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Javier Aguirre dará a conocer a los futbolistas de la liga local que se van a incorporar a la preparación del mes de mayo

Tal y como se adelantó en el programa de INFILTRADOS de RÉCORD, la Selección Mexicana presentará la lista de convocados para la próxima Copa del Mundo 2026 2026, aunque únicamente de los jugadores de la Liga MX, mismos que tendrán que dejar a sus equipos durante la Liguilla del Clausura 2026.

Raúl 'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Raúl 'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

14 jugadores de Liga MX al CAR

A 50 días de que arranque el torneo más importante del Mundo, Javier ‘Vasco’ Aguirre y al Selección Mexicana se preparan para afrontar el reto más importante del mundo, ahora con un nuevo ‘microciclo’ que tendrá 40 días de preparación, esto con el fin de que el país anfitrión llegue de la mejor manera, sin embargo, esto traerá un giro de 180 grados al campeonato mexicano.

César Montes con la Selección Mexicana | MEXSPORT
César Montes con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Como se anticipó en INFILTRADOS, el Vasco ya tiene cerrada la parte de los convocados de Liga MX para la justa mundialista, la cual constara de 14 futbolistas de los 26 disponibles, donde los más afectados apuntan a ser Toluca y Chivas.

De acuerdo a la información de la convocatoria, está llegará el lunes 27 de abril, esto con el fin de que llegue después de la última fecha de la fase regular del Clausura 2026 y así ‘no distraer’ a los futbolistas de sus compromisos en sus clubes. 

¿Qué equipos son los más afectados?

Pese a que los equipos estuvieron de acuerdo en apoyar al cuadro tricolor, la realidad es que varios de los primeros ocho lugares se verán afectados, principalmente el superlíder, Chivas, el cual apunta a aportar un total de cinco jugadores, incluidos su portero y delantero titula, seguido del Toluca, con cuatro aportaciones. 

Selección Mexicana en entrenamiento en el Estadio Azteca | IMAGO7

Seguido de los Diablos y el Rebaño, Cruz Azul y América marchan como otros dos equipos afectados, tras su aportación de uno a los jugadores de su cuadro titular, además de que las Águilas tendrán que ceder el Estadio Banorte a FIFA, debido a su sede mundialista, dejando al equipos sin estadio local una vez más.

En cuanto a los equipos restantes que estarán en la fiesta grande, por lo menos cada uno aportará al menos a un futbolista al tricolor, situación que si bien puede ‘debilitar’ para la fiesta grande, todo es por un bien mayor, el de hacer historia en el Mundial donde México es local y buscan hacer la heroica. 

Armando González con México | MEXSPORT
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