A 50 días: ¡Histórico! En Chile 1962, México frenó a la máquina de Checoslovaquia, a la postre subcampeona, para lograr su primera victoria en un Mundial

Por cada día de pena, hay un día de gloria. México no es necesariamente una potencia en muchos ámbitos, y el futbol tampoco ha sido un fuerte del combinado nacional. La Selección Mexicana participó en los Mundiales de Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954 y Suecia 1958; el mejor resultado en esas cuatro ediciones fue un empate ante Gales en territorio sueco.

Con ese historial poco favorable, México viajó hasta Viña del Mar en 1962 para la Copa del Mundo de Chile, en que la historia miró de reojo a los pobres 'Ratones Verdes'. El cuadro dirigido por Ignacio 'Nacho' Trelles estuvo en un grupo junto con Brasil, España y Checoslovaquia, el cual tuvo a los dos finalistas de aquella edición.

Para no perder la costumbre, el conjunto mexicano perdió sus primeros dos partidos, por lo que llegó al último encuentro eliminado. Sin embargo, el estigma de los Ratones Verdes y de ser un equipo perdedor comenzó a mermar en los cimientos de cada uno de los futbolistas mexicanos, por lo que en su último encuentro en Chile, decidieron dar la vida.

México en Chile 1962 | MEXSPORT

¿Cómo fue la primera victoria de México en un Mundial?

El 7 de junio de 1962 no es una fecha baladí en el imaginario mexicano, y el Estadio Sausalito, en Viña del Mar, tampoco lo es. Aquel día México escribió una historia que, hasta el momento, era sin precedentes; aunque tuvo que sufrir primero para poder ganar.

El equipo de Nacho Trelles llegó al partido eliminado, y todo comenzó a ir cuesta arriba con la anotación de Václav Mašek, al minuto de juego. Pese a que todo indicaba que el partido iba a ser pan comido para los checos, la Selección Mexicana apeló a la heroica y comenzó una remontada sin precedentes.

Los checos apretaron, pero Antonio 'Tota' Carbajal se convirtió en una muralla, que desde el fondo empezó a animar a sus compañeros. Al minuto 12, México hizo una gran jugada por banda derecha, toda de Alfredo del Águila, quien mandó un centro raso que fue contactado por Héctor Hernández, sin embargo, el disparo del delantero del Guadalajara se fue desviado, aunque Isidoro Díaz terminó la obra.

Antonio 'Tota' Carbajal, en 1962 | MEXSPORT

Antes de la media hora del partido, el conjunto mexicano le dio la vuelta al marcador. Alfredo del Águila puso el 2-1 favorable para el Tricolor -que ese día jugó con el tradicional guinda-, después de que se encontró un balón en el área y, con una media vuelta excelsa, venció a Viliam Schrojf.

Los minutos pasaron y el equipo mexicano vio a Cronos devorando a sus hijos, en busca de esa primera e histórica victoria. En los minutos finales del partido, Gottfried Dienst marcó un penalti a favor de México, que fue convertido por Héctor Hernández, para un 3-1 final.

Así terminó la participación de México en esa Copa del Mundo; la de Checoslovaquia no. El cuadro europeo llegó hasta la final contra Brasil, que demostró una vez más que era la mejor selección del mundo y derrotó a los checos con 3-1 en Santiago.

Ahora, la Selección Mexicana enfrentará a República Checa -uno de los dos países que se formó tras la disolución de Checoslovaquia- en la Copa del Mundo del 2026. El cuadro mexicano deberá aspirar a una victoria ante su similar europeo en el Estadio Azteca, tal y como los Ratones Verdes lo hicieron hace 64 años en Viña del Mar. Estamos a 50 días del Mundial.