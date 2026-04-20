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Futbol

México vence a Brasil con doblete de Oribe Peralta en Juego de Leyendas

México vence a Brasil l IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:59 - 19 abril 2026
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El Estadio Banorte fue testigo de ver un verdadero partido de cracks

Fiesta de Brasil y México en el Coloso de Santa Úrsula. El Estadio Banorte fue testigo de ver un verdadero partido de leyendas. El Tri le pegó 3-2 al conjunto Carioca.

¿Quién abrió el marcador?

La Selección Brasileña se adelantó en el marcador. Al 16’ Adriano, definió con calidad en conjunto a Ronaldinho, quien filtró el esférico y venció a Oswaldo Sánchez

Minutos después al 18’ el Matador Hernández, no se quedó atrás y anotó por parte de México, en una jugada con Jared Borgetti bajó el balón para Carlos Salcido y asistió para adelantarse.

Oribe Peralta, exjugador mexicano | IMAGO7

Al minuto 34’ un verdadero crack, Kaká anotó un golazo desbordando dentro del área he hizo retumbar el coloso de Santa Úrsula, pues fue uno de los jugadores mayor ovacionados.

Antes de la primera mitad al 42’. Oribe Peralta le volvió a marcar al conjunto carioca, como en que 2012, en un tiro de esquina venció a Julio César.

Kaká l IMAGO7

Ronaldinho se fue ovacionado

Ronaldinho salió de la cancha del estadio Banorte y con una tremenda ovación el astro brasileño agradeció al público mexicano y saludó a todos los exjugadores del Tricolor.

Para el segundo tiempo Oribe Peralta volvió a aparecer, selló su doblete y celebró por todo lo alto con la afición del conjunto mexicano.

Ronaldinho l IMAGO7

Los dirigidos por Miguel Herrera no bajaron los brazos y siguieron atacando al arquero rival y la afición de comportó al nivel.

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