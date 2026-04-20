Leyendas de la Selección Mexicana reciben reconocimiento por conquista de Copa Confederaciones 1999

Previo al duelo de Leyendas entre México y Brasil algunos exjugadores recibieron un cuadro conmemorativo debido a la conquista que el seleccionado hizo con la Copa Confederaciones en 199 en esta mítica final ante los cariocas en el Estadio Azteca.

Cuahtémoc Blanco, Pavel Pardo, Paco Palencia, Luis Hernández y Gerardo Torrado fueron los honrados en el remodelado sobre el terreno de juego ante cientos de aficionados que se dieron cita en las gradas para este encuentro.

Reconocimiento a jugadores l CAPTURA

Un inolvidable triunfo

México vivió un auténtico cuento de hadas al ganar su primera Confederaciones y su primer título avalado por la FIFA. Como local, ante Brasil, en el Estadio Azteca se vivió una auténtica fiesta con elementos como Blanco, Palencia, etc.

“Para muchos fue una sorpresa que ganáramos; sin embargo, para mí no lo fue. Nosotros ya teníamos muy anticipado que jugaríamos el torneo y preparé a mis jugadores en el más alto nivel”, relató en su momento Manuel Lapuente, entrenador de la Selección de 1999, que en gloria esté.

México derrotó 4-3 a Brasil y se adjudicó la Copa Confederaciones | MEXSPORT

¿Cómo fue la Final?

La selección brasileña llegaba invicta a la Final con estrellas como Zé Roberto y Dida, además de la joven revelación Ronaldinho. Tras un partido dramático y de remontadas, Cuauhtémoc Blanco fue la figura al marcar sobre el final un golazo que desató la euforia de los cien mil espectadores que se dieron cita. El capitán Claudio Suárez levantó la Copa para darle a México su primer título internacional avalado por la FIFA.

México se puso adelante en el marcador con una anotación de Miguel Zepeda, quien se animó a tirar desde los linderos del área y Dida, arquero de la Verdeamarelha, no supo controlar y se le terminó escurriendo el balón hacia las redes.

México, Campeón de la Copa Confederaciones 1999 l MEXSPORT

El Azteca le pesó a los brasileños, el gol de Zepeda creó un ambiente especial, pues el público se volcó a favor del Tri que encontró la segunda diana en los pies de José Manuel Abundis. Los amazónicos, que no contaban con todas sus figuras, pero sí tenían a Ronaldinho en el campo, y lograron igualar los cartones con goles de Serginho y Roni.