Caudillos de Chihuahua campeones LFA 2026: Vencen a Osos de Monterrey en Tazón México IX

Los Caudillos de Chihuahua se proclamaron campeones de la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) al derrotar 24-12 a los Osos de Monterrey en el Tazón México IX.

Consolidando una vez más su dominio absoluto dentro del deporte nacional, El encuentro reunió a las dos franquicias más destacadas de la campaña, en una rivalidad que ha escalado hasta convertirse en el clásico moderno de la liga durante los últimos años.

Invertirán en los Osos de Monterrey de la LFA | X @OsosLFA

Desde el silbatazo inicial, el conjunto chihuahuense mostró una solidez envidiable en ambos lados del emparrillado. La escuadra de Chihuahua logró tomar una ventaja tempranera en el marcador, dictando las condiciones del juego y manteniendo el control del reloj durante gran parte del compromiso.

Dominio defensivo

A pesar de los constantes intentos de reacción por parte de los Osos de Monterrey, la defensiva de los Caudillos respondió con una efectividad implacable en la zona roja.

Al mismo tiempo, el ataque de Chihuahua fue capaz de capitalizar cada entrega de balón y error del rival, sellando la victoria definitiva con el contundente 24-12.

Caudillos llega al Tazón México VI como amplio favorito ante Dinos | INSTAGRAM: @alebadfive_

Con este monumental triunfo, Caudillos reafirma su condición como el proyecto más exitoso e histórico de la LFA. Por su parte, los Osos cierran una campaña sumamente destacada tras alcanzar la gran final por segundo año consecutivo, consolidando un proyecto sólido que se quedó a un paso de la gloria.