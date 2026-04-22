¿Listo para el Munidal? Julián Araujo regresa a México para tratar su rehabilitación

Julián Araujo tiene prácticamente medio pie fuera de la Copa del Mundo pues, el defensor mexicano agravió una lesión que venía arrastrando y apunta a estar fuera de acción por lo menos dos meses más lo cual lo llevaría a perderse el Mundial de este verano.

Sin embargo, el jugador del Celtic de Escocia aún tiene una pequeña esperanza de poder colarse a la lista final de Javier Aguirre. Ante esto, Araujo ha decidido viajar a México para trabajar en su rehabilitación junto con el cuerpo técnico mexicano.

La lesión que lo dejaría fuera del Mundial

A mediados de marzo ser reportó que el lateral derecho había sufrido ‘una pequeña molestia muscular’ que en principio no era de cuidado. Sin embargo, el propio Celtic reveló que en realidad había sufrido una distensión en el cuádriceps, una lesión que lo alejará de las canchas entre 6 y 8 semanas.

Pese a que el tiempo de recuperación le daría tiempo de regresar a jugar antes del partido Inaugural, sin embargo, con los convocados a la Selección Mexicana juntándose a inicios de mayo para alistar el torneo, es complicado que Araujo pueda colarse a la lista final.

Julián Araujo con la Selección Mexicana | IMAGO7

Araujo trabaja en su rehabilitación

De acuerdo con información de Fox Sports, el defensor mexicano lleva varios días trabajando en su rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento, con la idea de acelerar su recuperación y ser tomado en cuenta por el ‘Vasco’ para lista final de la Copa del Mundo.

Cabe destacar que, Araujo recayó de su lesión a penas el pasado 10 de abril por lo que no estaría ni a la mitad de su rehabilitación. Se espera que, para la primera semana de mayo, el futbolista pueda dar más información de su estado físico.

Julián Araujo con los Celtas | @CelticFC

La Lista de Javier Aguirre

Todo parece indicar que, Javier Aguirre revelará la lista de los jugadores de la Liga MX que serán convocados al Mundial de 2026, este viernes 24 abril mientras que el resto de jugadores confirmarán su llamado la primera semana de mayo.