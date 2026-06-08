Leyendas mundialistas: Fabio Cannavaro, il Capitano

Pocos defensores en la historia del futbol han logrado dejar una huella tan profunda como Fabio Cannavaro. El exzaguero italiano se convirtió en una de las grandes leyendas de la Copa del Mundo gracias a su liderazgo, seguridad defensiva y capacidad para comandar a la selección de Italia hacia el título en Alemania 2006, una actuación que le permitió conquistar el Balón de Oro ese mismo año.

Fabio Cannavaro besa la Copa FIFA, en Alemania 2006. l AFP

Conocido como "Il Capitano", Cannavaro fue el líder de una generación que devolvió a la Azzurra a la cima del futbol mundial. Su desempeño en el Mundial de 2006 es recordado como una de las mejores exhibiciones defensivas en la historia del torneo, al encabezar una zaga que apenas recibió dos goles en siete partidos, uno de penal y otro en propia puerta.

Su actuación fue tan determinante que se convirtió en uno de los pocos defensores en recibir el Balón de Oro, reconocimiento que premia al mejor futbolista del mundo, consolidando así un año histórico tanto a nivel colectivo como individual.

Cannavaro durante un partido con Italia en 2006 | MEXSPORT

¿Quién es Fabio Cannavaro?

Fabio Cannavaro nacido un 13 de septiembre de 1973 en Nápoles, Italia, destacó por su capacidad defensiva a pesar de no contar con una estatura imponente para un zaguero central, compensando esa característica con un extraordinario sentido de la ubicación, velocidad para anticipar y fortaleza en el juego aéreo.

A lo largo de su carrera vistió las camisetas de clubes como Napoli, Parma, Inter de Milán, Juventus y Real Madrid, acumulando títulos nacionales e internacionales. Su experiencia y liderazgo lo convirtieron en el capitán de la selección italiana durante una de las etapas más exitosas del combinado europeo.

A nivel de clubes, Cannavaro estuvo cerca de alcanzar los 700 partidos disputados. Durante este tiempo además de comandar grandes zagas defensivas, aportó con 18 goles y seis asistencias para obtener seis títulos diferentes. Además sumó 136 juegos con Italia en los cuales anotó dos goles y fue clave para la ya mencionada Copa del Mundo.

Números en mundiales

La trayectoria de Fabio Cannavaro en la Copa del Mundo se extendió a lo largo de cuatro ediciones, convirtiéndose en uno de los futbolistas italianos con mayor presencia en el torneo.

Su debut mundialista llegó en Francia 1998, donde disputó cinco encuentros y ayudó a que Italia alcanzara los Cuartos de Final. Cuatro años después participó en Corea-Japón 2002, jugando los cuatro partidos del equipo antes de la eliminación en Octavos de Final.

Fabio Cannavaro, capitán de la Selección de Italia | MEXSPORT

Su consagración llegó en Alemania 2006, edición en la que fue capitán de Italia y disputó los siete partidos completos del campeonato para levantar el trofeo de campeón del mundo. Su rendimiento fue ampliamente reconocido por especialistas y aficionados debido a la solidez defensiva mostrada durante toda la competencia.

Finalmente, participó en Sudáfrica 2010 como capitán del vigente campeón mundial, aunque en dicha justa mundialista tuvo su peor desempeño al sólo sumar tres encuentros antes de la eliminación en la Fase de Grupos.

En total, Fabio Cannavaro disputó 19 partidos en Copas del Mundo, siendo uno de los defensores más emblemáticos en la historia del torneo y el segundo jugador italiano con más juegos disputados sólo por detrás de los 23 de Paolo Maldini.