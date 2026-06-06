Leyendas mundialistas: Giuseppe Meazza, el 'Artista del Futbol' que llevó a Italia a la cima

Cuando se habla de las grandes figuras de las primeras décadas del futbol mundial, pocos nombres tienen el peso histórico de Giuseppe Meazza. Considerado uno de los mejores jugadores de su época, fue pieza fundamental en la consolidación de Italia como la primera gran potencia del balompié internacional al conquistar de manera consecutiva las Copas del Mundo de 1934 y 1938.

Su primera participación mundialista llegó en el Mundial de Italia 1934, torneo celebrado en casa. Con apenas 23 años, Meazza ya era la gran estrella de la selección italiana. Su talento ofensivo, visión de juego y capacidad goleadora fueron determinantes para que la Azzurra avanzara hasta la final, donde derrotó a Checoslovaquia para conquistar su primer campeonato mundial.

Giuseppe Meazza con Italia l X:futnostalgico

Cuatro años más tarde, en Francia 1938, Meazza llegó convertido en uno de los futbolistas más reconocidos del planeta. En aquella edición asumió un papel todavía más importante como capitán y líder del equipo dirigido por Vittorio Pozzo, guiando a Italia hacia una nueva conquista mundial tras vencer a Hungría en la final.

La actuación italiana en 1938 confirmó la grandeza de aquella generación. Más allá de sus goles, Meazza destacó por su liderazgo, experiencia y capacidad para manejar los momentos de mayor presión. Su influencia dentro y fuera del campo fue clave para que Italia se convirtiera en la primera selección en defender exitosamente un título mundial.

Guiseppe Meazza en el Mundial de 1938 l X:DataFutebol

Perfil: Giuseppe Meazza

Giuseppe Meazza se desempeñaba principalmente como delantero o mediapunta. Destacaba por su extraordinario control de balón, habilidad para el regate, inteligencia táctica y capacidad para generar jugadas de gol tanto para él como para sus compañeros.

A diferencia de muchos atacantes de su tiempo, no dependía únicamente de su potencia física. Su principal virtud era la lectura del juego. Poseía una técnica refinada, gran visión periférica y una facilidad excepcional para encontrar espacios entre las defensas rivales.

Entre sus principales datos destacan:

Nacionalidad: Italia.

Posición: Delantero y mediapunta.

Copas del Mundo disputadas: 2.

Títulos mundiales: 2 (1934 y 1938).

Capitán de Italia en Francia 1938.

Considerado uno de los mejores futbolistas europeos del siglo XX.

El estadio del Inter y Milan lleva actualmente su nombre: Stadio Giuseppe Meazza.

Guiseppe Meazza l X:Theleaguemag

¿Cuáles fueron sus números en Mundiales?

Aunque las estadísticas de aquella época no eran tan detalladas como las actuales, los registros muestran el importante aporte ofensivo de Meazza durante los dos campeonatos conquistados por Italia. En total disputó nueve encuentros mundialistas y anotó tres goles, además de convertirse en uno de los principales referentes del bicampeonato italiano.

Mundial Partidos Goles Resultado Italia 1934 5 2 Campeón Francia 1938 4 1 Campeón Total 9 3 2 títulos mundiales