Luis Chávez volvió a jugar un partido oficial por primera vez en casi un año

Luis Chávez oficialmente esta de regreso. A casi un año de sufrir una rotura de ligamento cruzado en la rodilla, el futbolista mexicano volvió a disputar un partido oficial al entrar de cambio con el Dinamo Moscú en la Liga Premier de Rusia.

El volante azteca ya había regresado a las canchas a finales de marzo pues, disputó unos cuantos minutos en partido amistoso con el club ruso en el que se llevaron la victoria con un contundente 5-0 sobre el FC Tver.

Tras regresar a los terrenos de juego, el futbolista mexicano comentó en sus redes sociales, "Después de 9 meses pude jugar algunos minutos hoy. Bendito seas mi Dios". Ahora, tres semanas más tarde, volvió a disputar un partido oficial.

Luis Chávez, futbolista del Dinamo Moscú, en su regreso a las canchas | IG:@fcdynamo

Regreso a las competencias oficiales

Tras entrar de cambio en el partido amistoso el pasado 29 de marzo, Chávez formó parte de las convocatorias del Dinamo Moscú para los últimos cinco partidos de Liga, sin embargo, en los primeros cuatro se quedó en la banca.

Chávez no pudo ver minutos en los juegos ante, Zenit, Orenburg, Akron Togliatti y Pari NN, donde su equipo logró sacar un triunfo, dos empates y sufrió una derrota. Sin embargo, ahora ante Rubin Kazan finalmente vio minutos.

El volante mexicano logró disputar 26 minutos al entrar de cambio al minuto 64 para reemplazar a Daniil Fomin. El cambio se dio ante la necesidad del Dinamo de buscar el gol del empate. Desafortunadamente no pudieron encontrarlo y terminaron sufriendo una derrota.

Este fue el primer partido que Luis Chávez disputa desde aquella lesión en una entrenamiento durante la Copa Oro a finales de junio del 2025. Con su club, Chávez no disputaba un partido desde el 5 de mayo del 2025 cuando fue titular ante KS Samara.

Regreso al campo y sueño con el Mundial

Ahora, Luis Chávez buscará no sólo sumar más minutos con el conjunto ruso, sino que también tratará de ser titular con el equipo por primera vez desde mayo del 2025. El mexicano sólo tendrá cinco partidos más, (cuatro de liga y uno más de Copa), para buscar estos objetivos.

Su regreso llega en un momento clave pues, el mexicano está buscando colarse en la lista final de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo. Aunque su participación parece más que complicada, el volante no pierde la esperanza.