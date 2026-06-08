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Futbol

Grupo B, calendario y todo lo que debes de saber del sector de Canadá en el Mundial

Canadá celebrando el autogol ante Irlanda l X:CANMNT_Official
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:53 - 07 junio 2026
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El camino de Canadá en su Mundial, sedes y calendario completo

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está en marcha, y la emoción se enciende en territorio canadiense. Al ser uno de los tres países organizadores, Canadá encabeza el Grupo B, un sector que promete ser uno de los más cerrados y parejos del torneo, carente de un gigante histórico pero lleno de estilos tácticos muy diversos.

¿Quiénes integran el Grupo B?
Suiza disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva | MEXSPORT
Suiza disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva | MEXSPORT

Las 3 claves que debes saber del sector

La ventaja climática y logística: Canadá jugará su primer partido en la costa este (Toronto) y cerrará con dos juegos consecutivos en la costa oeste (Vancouver). Se evitará viajes desgastantes hacia las sedes calurosas del sur de Estados Unidos o de México.

El formato de 48 equipos beneficia: Al clasificar los dos mejores de cada sector y también los 8 mejores terceros lugares (de un total de 12 grupos), las posibilidades de Canadá de avanzar por primera vez en su historia a unos dieciseisavos de final aumentan considerablemente si logra sumar al menos 4 puntos.

Bosnia y Herzegovina | AFP

Con Alphonso Davies comandando el barco y la reciente incorporación de talento joven con doble nacionalidad en la órbita de la Hoja de Maple, el cuadro local llega en un momento de madurez ideal tras la experiencia adquirida en Qatar 2022.

Calendario y horarios del Grupo B

  • 12 de junio: Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Toronto, 14:00 hrs).

  • 13 de junio: Qatar vs Suiza (San Francisco, 14:00 hrs).

  • 18 de junio: Suiza vs Bosnia y Herzegovina (Los Ángeles, 11:00 hrs), Canadá vs Qatar (Vancouver, 15:00 hrs).

  • 24 de junio: Suiza vs Canadá (Vancouver, 12:00 hrs), Bosnia y Herzegovina vs Qatar (Seattle, 12:00 hrs).

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